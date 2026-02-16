Amed'de, Kaloğlu ile yollar ayrıldı!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Amed Sportif Faaliyetler, teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.Kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüzün yaptığı toplantı sonrasında A takımı hocamız Sinan Kaloğlu ve teknik ekibiyle yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sinan Kaloğlu ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.