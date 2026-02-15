Burak Yılmaz: 'Hakemin neden geldiği belli!'

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ligde Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.



Burak Yılmaz, maçın hakemi Fatih Tokail'e büyük tepki gösterdi.



Maçı değerlendiren Burak Yılmaz, "Biz baskılı başladık. Çok korner attık. Gol bulabilirdik. Kendi görüntümüzden çok uzaktık. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra böyle bir atmosferden çıkmak kolay olmuyor. Akabinde mağlup olduk." dedi.



Sözlerine devam eden 40 yaşındaki genç teknik adam, "Kocaelispor, özellikle 10 kişi kaldıktan sonra bizden daha iyi oynamış olabilir ama 10 kişi kalana kadar bizden üstün olarak bir şey görmedik. Kafa vurduğumuz gol olsa, farklı bir şey olurdu." diye konuştu.



HAKEM TEPKİSİ



Karşılaşmanın hakemi Fatih Tokail'e tepki gösteren Burak Yılmaz, "Yine her zaman yaşadığımız hakem problemleri var. Utanç verici. Bir haftadır sosyal medyada konuşuluyor, Kocaeli'de geçmişte bir şeyler yapmış. Alt lig hakemi, sanırım Süper Lig'de iki maçı var. Bir tanesi geçen sene, bir tanesi bu sene. Neden geldiği belli. Bu hakemlere az maç verdikleri için gereğini yapıp hemen kızağa alıyorlar. Bunlar normal." dedi.



Burak Yılmaz, son olarak, "Kendimize de bakmamız lazım. İstediğimiz gibi oynayamadık. Kırmızı kart da bizi çok etkiledi. Tercihleri yapan benim. Hatalı tercih yapmış olabilirim. Bunun sorumlusu benim. Allah izin verirse gelecek haftadan itibaren tekrar farklı bir şekle bürüneceğiz ve Trabzonspor maçına hazırlanacağız." açıklamasını yaptı.



KULÜPTEN DE TEPKİ



Gaziantep FK da Kocaelispor maçının ardından hakem Fatih Tokail için, "Kariyerinde iki Süper Lig maçı var; ikisi de takımımızın oynadığı maçlar! Yine görevini yerine getirdi!" paylaşımı yapmıştı.



