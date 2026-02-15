15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
1-042'
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-054'
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
2-252'
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
1-042'
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-042'
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-040'
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-286'
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
0-012'
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-178'
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Burak Yılmaz: "Hakemin neden geldiği belli!"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Kocaelispor maçının ardından hakeme büyük tepki gösterdi.

calendar 15 Şubat 2026 17:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Burak Yılmaz: 'Hakemin neden geldiği belli!'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, ligde Kocaelispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz, maçın hakemi Fatih Tokail'e büyük tepki gösterdi.

Maçı değerlendiren Burak Yılmaz, "Biz baskılı başladık. Çok korner attık. Gol bulabilirdik. Kendi görüntümüzden çok uzaktık. Özellikle 10 kişi kaldıktan sonra böyle bir atmosferden çıkmak kolay olmuyor. Akabinde mağlup olduk." dedi.

Sözlerine devam eden 40 yaşındaki genç teknik adam, "Kocaelispor, özellikle 10 kişi kaldıktan sonra bizden daha iyi oynamış olabilir ama 10 kişi kalana kadar bizden üstün olarak bir şey görmedik. Kafa vurduğumuz gol olsa, farklı bir şey olurdu." diye konuştu.

HAKEM TEPKİSİ

Karşılaşmanın hakemi Fatih Tokail'e tepki gösteren Burak Yılmaz, "Yine her zaman yaşadığımız hakem problemleri var. Utanç verici. Bir haftadır sosyal medyada konuşuluyor, Kocaeli'de geçmişte bir şeyler yapmış. Alt lig hakemi, sanırım Süper Lig'de iki maçı var. Bir tanesi geçen sene, bir tanesi bu sene. Neden geldiği belli. Bu hakemlere az maç verdikleri için gereğini yapıp hemen kızağa alıyorlar. Bunlar normal." dedi.

Burak Yılmaz, son olarak, "Kendimize de bakmamız lazım. İstediğimiz gibi oynayamadık. Kırmızı kart da bizi çok etkiledi. Tercihleri yapan benim. Hatalı tercih yapmış olabilirim. Bunun sorumlusu benim. Allah izin verirse gelecek haftadan itibaren tekrar farklı bir şekle bürüneceğiz ve Trabzonspor maçına hazırlanacağız." açıklamasını yaptı.

KULÜPTEN DE TEPKİ

Gaziantep FK da Kocaelispor maçının ardından hakem Fatih Tokail için, "Kariyerinde iki Süper Lig maçı var; ikisi de takımımızın oynadığı maçlar! Yine görevini yerine getirdi!" paylaşımı yapmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
