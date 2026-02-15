15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
1-058'
15 Şubat
Parma -Verona
17:00
15 Şubat
Telstar-FC Twente
16:30
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
16:30
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
0-074'
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
17:00
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
17:00
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
17:00
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-264'
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
16:00
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
17:30
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
16:00
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Boksörler, ay-yıldızlı formayla Gençlik Olimpiyatları için kota peşinde

Ay-yıldızlı formayı giymek .için kampa giren sporcular, gelecek ay Tayland'da düzenlenecek Dünya Gençler Boks Kupası'ndan kota alıp Gençlik Olimpiyatları'na gitmeyi hedefliyor

calendar 15 Şubat 2026 14:11
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Boksörler, ay-yıldızlı formayla Gençlik Olimpiyatları için kota peşinde
Tayland'ın Bangkok kentinde gelecek ay düzenlenecek Dünya Gençler Boks Kupası'na gitmeye hazırlanan boksörler, buradan kota alıp Senegal'de organize edilecek Gençlik Olimpiyatları'na gitmeyi hedefliyor.

Kastamonu'daki Kadı Dağı Boks Eğitim Kamp Merkezi'nde 10 boksörün katılımıyla gerçekleştirilecek milli takım seçmelerinde başarılı olan 5 boksör, 20 günlük kampın ardından milli takıma girip söz konusu müsabakaya katılacak.

Ay-yıldızlı ekip, Tayland'da başarılı olup güçlü bir kadro ile Senegal'in başkenti Dakar'daki Gençlik Olimpiyatları'nda ülkelerini temsil etmeyi hedefliyor.

Türkiye Boks Federasyonu Gençler Boks Milli Takımı Başantrenörü Ahmet Dursunoğlu, AA muhabirine, Kastamonu'daki kampın ardından yapılacak seçmelerle milli takımın oluşturulacağını söyledi.

Ardından gelecek ay düzenlenecek Dünya Gençler Boks Kupası için Tayland'a gideceklerini belirten Dursunoğlu, "Bu dünya kupasında aynı zamanda Gençlik Olimpiyatları için kota maçları olacak. Yani eleme kalifikasyon maçlarımız olacak. Orada kota alan sporcularla Dakar'da yapılacak Gençlik Olimpiyatları'na katılıp ülkemizi temsil edeceğiz." dedi.

Dursunoğlu, 5 as 5 yedek boksörün kampta yer alacağını ifade ederek, "Kamp sonunda seçme yaparak as kadrodaki sporcuları kota eleme maçlarına götüreceğiz. Erzurum'dan da iki sporcumuz var inşallah sporcularımız orada başarılı olur ve takıma girerler. Milli takıma ilk defa girmenin tabii ki büyük bir heyecanı var. Biz de aynı heyecanı yaşadık. Bu süreçte biz sporcularımıza sadece antrenör değil aynı zamanda spor psikoloğu olmaya da çalışıyoruz. Onları motive etmeye çalışıyor, bu yükün ağırlığından, öneminden bahsediyoruz. Stres ve psikolojik takıntı yapmadan rahat bir şekilde bu formayı giyip ülkemizi güzel şekilde temsil etmeleri konusunda kendilerine destek oluyoruz." diye konuştu.

- "Dünya Kupası müsabakalarına 5 sporcu ile katılacağız"

Her zaman başarıyı hedeflediklerini dile getiren Dursunoğlu, şöyle devam etti:

"Türk boks takımı olarak her gittiğimiz turnuvada hedefimiz takım olarak şampiyon olmak. Federasyon başkanımız ve diğer yöneticilerimiz de bize çok destek oluyorlar. Biz de antrenör olarak her turnuvada takım halinde şampiyonluk istiyoruz. Gençlik Olimpiyatları öncesinde Dünya Kupası müsabakalarına 5 sporcu ile katılacağız. Hepsine vize almak istiyoruz. Her sporcunun hayali olimpiyatlara katılmak. Bu yüzden genç sporcularımız da heyecanlı, azimli ve istekliler. Bu yolda elimizden geldiği kadar onlara destek olmaya çalışıyoruz. Antrenmanlarımızı daha programlı, bilimsel ve sıkı şekilde yaparak olimpiyatlarda çocuklarımızın hayalini gerçekleştirmek ve Türk halkını gururlandırmak istiyoruz. Bunun için gece gündüz demeden elimizden gelen her şeyi yapacağız."

- Boksör Mehmet Haydar: "Ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum"

Milli takıma girmeye aday boksör Mehmet Haydar Turan da 6 yıldır boks yaptığını anlatarak, "Babam 'git kendini savun' dedi. Ben de öyle başladım ve hocam da yeteneğimi görünce müsabık sporcu olmaya karar verdim. Ulusal derecelerim var. Kilomdaki sporcularla maçlar yapacağım ve hocalarım değerlendirecek. Hazırlık kampından sonra milli takıma girenler Dünya Kupası'na gidecek. Ondan da vize alabilirsek inşallah Gençlik Olimpiyatları'na gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Mehmet Haydar, bunun için sürekli çalıştığını belirterek, "Çünkü ülkemi en güzel şekilde temsil etmek istiyorum. Olimpiyatlara gidersek başarılı olmayı çok istiyorum bunun için de durmaksızın antrenman yapıyorum çünkü bunun hayalini kuruyorum." şeklinde konuştu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 19 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 36 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
