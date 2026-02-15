Damien Comolli, Juventus'un Inter'e kaybettiği maç sonrası hakemlerin üzerine yürüdü!pic.twitter.com/LtnliLtKb1



İtalya Ligi'nde Juventus'un Inter'e deplasmanda yeniliği maçın ardından gergin anlar yaşandı.Juventus'ta Pierre Kalulu, 32 ve 42. dakikalarda gördüğü sarı kartların ardından oyun dışında kaldı. Derbiyi 3-2 kaybeden Juventus'ta maç sonu gündemde orta hakem Federico La Penna ve diğer hakemler vardı.Juventus'un CEO'su Domenico Comelli soyunma odasına giderken hakemlerin üzerine yürüdü ve sert tepki gösterdi. Teknik direktör Luciano Spalletti araya girerek Comolli'yi içeri sokmaya çalıştı.Juventus'un futbol stratejisi direktörü Giorgio Chiellini, Comolli'nin ardından maçın hakemlerine tepki gösteren bir diğer isim oldu.Chiellini ve Comoll, soyunma odası tüneli girişinde hakemlere "" şeklinde tepki gösterdi.Comolli maç sonu SKY'a yaptığı açıklamada "" dedi.Chiellini maçla ilgili olarak "" dedi.Açıklamalarına devam eden Chiellini "" dedi.Chiellini son olarak "." ifadelerini kullandı.Sky Sport'a konuşan Juventus'un efsane isimlerinden Alessandro Del Piero şu açıklamaları yaptı;"Kalulu'nun ilk faulü mü? Bence bunlar faul bile değil, muhtemelen sadece tekrar izleyince görebilirsiniz. Faul yapma niyeti yoktu. Hakemi suçlamak istemiyorum, ama artık her şeye faul düdüğü çalıyorlar ve olanları biraz daha geniş bir perspektiften görmek gerekiyor. Kalulu zaten olduğu yerde duruyor, Barella ona çarpıyor. Konuyu tüm hakemlik meselesine genişletiyorum; kart göstermeden önce birkaç saniye daha beklemeliler. Bu hakemlerin 25 metreden sarı kartla koşarak geldiklerini görüyorum...Tekrar izlendiğinde, hakem hemen kartına uzanıyor, ancak uzak olduğu için yargılamak zor. Göğsüne dokunulursa, bacaklarını o şekilde hareket ettiremezsin. VAR bazı durumlarda müdahale edebilir, bazılarında edemez. Burada edemedi ve bu saçma, kurallar yanlış."