14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
3-1DA

Joao Pereira: ''İyi iş çıkardık''

Alanyaspor teknik direktörü Joao Pereira, Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

calendar 14 Şubat 2026 23:52
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Joao Pereira: ''İyi iş çıkardık''
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1 yenen Corendon Alanyaspor'da teknik direktör Joao Pereira, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Pereira, bugün çok ihtiyaçları olan 3 puanı hanelerine yazdırdıklarını belirterek, "Maça iyi başladık. Pozisyonlara girdik. Maçın hakimiyeti bizim elimizdeydi. Golü de attık. İkinci golü atabilmek için daha fazla şans da yakaladık." dedi.

Konyaspor'un ilk yarıya 3'lü savunmayla başladığını dile getiren Pereira, "İkinci yarıda 4'lü oyun kurdular. Buna adapte olmamız gerekti. İkinci golü bulduktan çok kısa bir süre sonra golü yedik ve 2-1 oldu. Ondan sonra geçişler bulduk. Mounie ile gol atabileceğimiz pozisyonlar oldu. Daha fazla gol atmayı hak ettik ama galibiyetten dolayı mutluyum." diye konuştu.

Joao Pereira, kaleye daha fazla şut çektiklerini ve daha fazla net pozisyona girdiklerini vurgulayarak, "Gol beklentimiz daha fazlaydı. Bu maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bugün iyi bir iş çıkardık." değerlendirmesinde bulundu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
