Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Şenol Güneş Spor Kompleksi Papara Park'ta oynanan zorlu mücadeleyi konuk ekip Fenerbahçe 3-2'lik skorla kazandı.
Trabzonspor, 6. dakikada Ernest Muçi ile öne geçti.
Fenerbahçe, 15. dakikada Talisca ile eşitliği sağladı; ardından Kerem Aktürkoğlu ile 34. dakikada öne geçti.
Bordo mavili ekip, 43. dakikada Paul Onuachu ile skora yeniden dengeyi getirdi.
İlk yarısı 2-2 biten mücadelede Fenerbahçe, 48. dakikada Marco Asensio'nun ayağından bulduğu golle galibiyete uzandı.
FENERBAHÇE'DEN 21 YIL SONRA SERİ
Tarihinde ikinci kez ve 21 yıl sonra Trabzon deplasmanında üst üste 3. kez kazanan Fenerbahçe, puanını 52'ye yükseltti ve Galatasaray'ı 3 puan geriden takibini sürdürdü.
Sarı lacivertli kulüp, ligdeki namağlup ünvanını da devam ettirdi.
TRABZONSPOR EVİNDE İLK KEZ YENİLDİ
Bu sezon evinde ilk kez yenilen Trabzonspor, 45 puanda kaldı.
GELECEK HAFTANIN FİKSTÜRÜ
Fenerbahçe, hafta için Nottingham Forest ile Kadıköy'de karşılaştıktan sonra ligde Kasımpaşa'yı konuk edecek.
Trabzonspor ise eski golcüsü Burak Yılmaz'ın çalıştırdığı Gaziantep FK'ye konuk olacak.
FATİH TEKKE, KAZANAN 11'İ BOZMADI
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe'yi konuk eden Trabzonspor, geçen hafta Samsunspor'u deplasmanda 3-0 yendiği karşılaşmanın ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Teknik direktör Fatih Tekke, Samsunspor deplasmanından galibiyetle döndükleri maçın ilk 11'ini bozmadı. Bordo-mavililer, sahada Onana, Pina, Nwaiwu, Batagov, Lovik, Oulai, Folcarelli, Augusto, Mustafa Eskihellaç, Muçi ve Onuachu 11'i ile yer aldı.
Karadeniz ekibinde, sakatlıkları olan Visca ve Zubkov maç kadrosunda bulunmazken, iyileşen Stefan Savic ise ligde 4 maç aradan sonra kadroya dahil edildi.
FENERBAHÇE 11'İNDE 2 DEĞİŞİKLİK
Fenerbahçe ise ligde geçen hafta Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği karşılaşmanın ilk 11'ine göre 2 farklı isimle sahaya çıktı. Geçen hafta kart cezası nedeniyle görev yapamayan Milan Skriniar ile İsmail Yüksek ilk 11'e dönerken, Çağlar Söyüncü ve Nene yedeğe çekildi.
Fenerbahçe karşılaşmaya Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, İsmail Yüksek, Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Talisca 11'i ile başladı.
Sarı-lacivertli takımda Archie Brown ve Edson Alvarez kadroda yer almadı. Uzun süren sakatlığını atlatan Levent Mercan ise kadroya dahil edildi.
TARAFTARLAR, STADYUMU DOLDURDU
Trabzonspor taraftarları, karşılaşmaya oldukça ilgi gösterdi. Yüksek fiyatlarına rağmen satışa çıkan biletlerin tamamına yakınını kısa sürede tüketen bordo-mavili taraftarlar, 41 bin 461 kişilik kapasitesi olan stadyumu doldurdu.
İl Spor Güvenlik Kurulu kararı doğrultusunda Fenerbahçe taraftarının alınmadığı stadyumda misafir takım tribününde de bordo-mavili taraftarlar yer aldı.
FENERBAHÇE MAÇA YENİ TAKTİKLE BAŞLADI
Trabzonspor, alışıldık 4-2-3-1 taktiğiyle derbiye başladı.
Fenerbahçe, bu sezon ilk kez bir mücadeleye 4-3-1-2 formatıyla başladı. Guendouzi merkezde, İsmail Yüksek sol içte, Kante sağ içte, Asensio forvet arkasında ve serbest, Kerem sağ forvet, Talisca ise sol forvet olarak konumlandı.
FENERBAHÇE'NİN ÖN ALANDA BASKISI
Sarı lacivertliler maça ön alanda yüksek şiddetli presle başladı. Henüz ilk dakikada Asensio'nun tehlikeli bölgeden şutunda top savunmadan geri geldi. Ardından 5. dakikada Asensio'nun ortasında Skriniar müsait pozisyonda gol fırsatını değerlendiremedi.
TRABZONSPOR, İLK ATAĞINDA GOLÜ BULDU
Bu pozisyonun hemen dönüşünde Trabzonspor, Ernest Muçi ile 6. dakikada golü buldu. Chibuike Nwaiwu'nun defansın arkasına gönderdiği uzun pasla topla buluşan Ernest Muçi, hızla ilerleyerek ceza alanına girer girmez yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kalesini terk eden Ederson'un üzerinden ağlarla buluşturmayı başardı.
Ligde kasım ayı sonundan itibaren müthiş bir form grafiği yakalayan Ernest Muçi, son 12 lig maçında 10. golünü attı. Arnavut 10 numara, ayrıca 3 de asist yaptı.
F.BAHÇE TALISCA İLE GOLÜ BULDU
Fenerbahçe, golden sonra ön alan baskısından vazgeçmedi ve yüksek şiddetli prese devam etti.
Sarı lacivertliler, ön alan baskısının ödülünü 15. dakikada aldı. İsmail Yüksek'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Talisca, sağ çaprazdan yakın köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı.
Jhon Duran ve Youssef En-Nesyri'nin ayrılıkları sonrası Fenerbahçe'de forvet mevkisine geçen Talisca, bu pozisyonda oynadığı son 2 maçta 2 kez ağları havalandırdı.
TRABZONSPOR'UN EL İTİRAZI
Trabzonspor cephesi gol öncesi asisti yapan İsmail Yüksek'in topu elle kontrol ettiği yönünde itirazda bulundu. Hakem Halil Umut Meler, itirazlar sırasında kulaklığını göstererek VAR'ın incelemede bulunduğunu işaret etti.
VAR hakemi Ömer Faruk Turtay, yaklaşık 2 dakika süren incelemenin ardından gol kararını onayladı ve hakem Halil Umut Meler, santrayı gösterdi.
1-1'DEN SONRA DENGELİ OYUN
Trabzonspor, 1-1'den sonra daha temkinli oynamaya başladı. Fenerbahçe ise ön alan baskısının şiddetini düşürse de topun sahibi olmayı sürdürdü.
30. dakikaya doğru ise oyun dengelenmeye ve orta alan mücadelesi şeklinde geçmeye başladı.
FENERBAHÇE KONTRASI VE KEREM'İN GOLÜ
Fenerbahçe ise maçta ilk kez kontratak fırsatı yakaladı ve Kerem Aktürkoğlu ile 34. dakikada öne geçmeyi başardı.
Marco Asensio'nun pasıyla topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, ceza alanında sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın solundan ağlarla buluşturmayı başardı.
İlk 7 lig maçında ağları havalandıramayan Kerem, 9 Kasım'da Kayserispor'a karşı 1 gol ve 1 asistle oynamıştı. Kayserispor maçı sonrası oynadığı 8 maçı yine boş geçen Kerem Aktürkoğlu, 2 gol attığı Gençlerbirliği maçının ardından Trabzonspor'a karşı da gol atarak son 2 maçtaki gol sayısını 3'e yükseltti.
PAUL ONUACHU, SKORA DENGEYİ GETİRDİ
Fenerbahçe öne geçtikten sonra ön alan presini terk edip daha derinde savunma yapmaya başladı. Trabzonspor ise maçta ilk kez daha çok Fenerbahçe yarı alanında daha fazla adamla hücum etmeye başladı.
Trabzonspor, baskılı oyununun karşılığını 43. dakikada Onuachu'nun golüyle buldu.
Mathias Lövik'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına iyi yükselen Paul Onuachu, altıpas önünden gelişine yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı Ederson'un solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı.
Son haftalarda form grafiğini zirveye taşıyan tecrübeli santrfor, son 4 maçta attığı 5 golle takımının hücum yükünü sırtladı. Süper Lig'deki gol sayısını 16'ya yükselten Onuachu, özellikle ceza sahası içindeki etkinliğiyle rakip savunmaların korkulu rüyası haline geldi.
FENERBAHÇE'DEN FAUL İTİRAZI
Orta sahada Kerem Aktürkoğlu, Chibuike Nwaiwu ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Ardından gelişen atakta Trabzonspor, Onuachu ile 2-2'yi yakaladı. Fenerbahçeli futbolcular, hakem Halil Umut Meler'e faul itirazında bulundu.
Halil Umut Meler, VAR hakemi Ömer Faruk Turtay'ın incelemesinin ardından santrayı gösterdi.
İLK YARININ SON BÖLÜMÜNDE DÜŞÜK TEMPO
Uzatma dakikaları faul düdükleri ve iki takımın yüksek tempodan yorulması nedeniyle düşük ritimle geçti ve ilk yarı 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
FENERBAHÇE, İKİNCİ YARIYA GOLLE BAŞLADI
Trabzonspor ikinci yarıya, ilk yarıdakine oranla daha atak başlamayı hedefledi. Fenerbahçe ise 2. bölgede kalabalık kalarak oyunu kontrol etme isteğindeydi.
Bu şekilde başlayan ikinci yarı sonrası golü bulan Fenerbahçe oldu.
48. dakikada Talisca, Kerem Aktürkoğlu, Marco Asensio arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Marco Asensio, sol çaprazdan yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Andre Onana'nın solundan köşede ağlarla buluşturmayı başardı.
Ligde 12 gol ve 9 asiste ulaşan Asensio, son 14 lig maçının 12'sinde gol ya da asistle skora doğrudan katkı sağladı.
FENERBAHÇE KAPANDI, TRABZONSPOR AÇAMADI
3-2'den sonra Fenerbahçe, ön alandaki yüksek şiddetli presinden vazgeçti. Savunma hattını daha derine çekerek kontratak fırsatları aradı. Ayrıca, Fenerbahçeli oyuncuların yorgunlukları da göze çarpmaya başladı. Tedesco, yorgunluğu dikkat çeken Talisca yerine Sidiki Cherif ile ilk değişikliğini yaptı.
Fatih Tekke ise Fenerbahçe'nin derine çekilmesi nedeniyle Augusto'yu oyundan alarak ikinci pivot golcü olan Umut Nayir'i oyuna sürdü ve birinci oyun planını kanatlardan ortalar olarak belirledi.
Trabzonspor kanatlardan ortalarla ataklarını sürdürürken, arka arkaya değişiklikler devam etti. Fenerbahçe Kante yerine Nene'yi, Kerem yerine Musaba'yı oyuna alarak hem sistemini hem de oyun anlayışını tam anlamıyla değiştirdi.
Trabzonspor'un son dakikalardaki baskısı ve çabası skoru değiştirmeye yetmedi ve Fenerbahçe, zorlu mücadeleyi 3-2 kazandı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
5. dakikada Asensio'nun sol taraftan yerden pasında arka direkte Skriniar'ın altıpas içinde vuruşunda, savunmada Lovik'e çarpan top uzaklaştı.
6. dakikada Trabzonspor ilk atağında golü buldu. Nwaiwu'nun uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Muçi, öne çıkan kaleci Ederson'un üzerinden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0
15. dakikada İsmail Yüksek'in pasında ceza alanı sağ çaprazında Talisca'nın şutunda, top kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-1
28. dakikada Pina'nın sağdan ortasında ceza alanı içinde iyi yükselen Onuachu'nun kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı.
32. dakikada Pina'nın sağdan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, kaleci Ederson tehlikeyi önledi.
34. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Pina'nın pasında topu kapan İsmail Yüksek, Asensio'yu gördü. Bu futbolcunun aktardığı top ile ceza alanı sol çaprazında buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, meşin yuvarlak kaleci Onana'nın solundan filelere gitti: 1-2
37. dakikada Muçi'nin kullandığı serbest atışta, önce baraja sonra direğe çarpan top kornere çıktı.
43. dakikada bu kez Trabzonspor, beraberliği yakaladı. Lovik'in soldan ortasında, ceza alanı içinde Onuachu'nun kafa vuruşunda, yerden seken top kaleci Ederson'un solundan filelerle buluştu: 2-2
İKİNCİ YARIDAN DETAYLAR BİRAZDAN...
