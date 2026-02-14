Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Alanyaspor ile Konyaspor karşı karşıya geldi.



Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Alanyaspor'a galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Ruan Duarte ile 80. dakikada penaltıdan Florent Hadergjonaj kaydetti.



Konyaspor'un tek golünü ise 83. dakikada Enis Bardhi kaydetti.



Joao Pereira yönetimindeki Alanyaspor, ligde 4 maç aranın ardından (2B, 2M) galip gelirken; Konyaspor'un galibiyet hasreti 12 maça çıktı. (6B, 6M)



Bu sonucun ardından Alanyaspor puanını 26'ya yükseltti, Konyaspor ise 20 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Alanyaspor, Başakşehir'i konuk edecek; Konyaspor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



2. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Makouta'nın ortaladığı topa iyi yüselen Ümit Akdağ kafayla vurdu. Savunmaya çarpan top Ruan'ın önüne düştü. Bu futbolcunun şutunda, top az farkla direğin yanından dışarı çıktı.



14. dakikada Alanyaspor'un merkezden geliştirdiği atakta Hagi'nin pasıyla sağ çaprazda topla buluşan Güven Yalçın'ın sert şutunda kaleci Bahadır Güngördü, topu güçlükle kurtardı.



37. dakikada Alanyaspor 1-0 öne geçti. Merkezden gelişen atakta Hwang'ın savunma arkasına attığı pasla topla buluşan Ruan'ın çaprazdan kaleye gönderdiği şutta, meşin yuvarlak filelerle buluştu.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





51. dakikada sol kanattan gelişen Alanyaspor atağında Ruan'ın ceza sahası içerisine yerden gönderdiği pasla arka direkte buluşan Hagi'nin şutunda meşin yuvarlak, direğin üstünden az farkla auta çıktı.



68. dakikada Konyaspor'un sol kanattan geliştirdiği atakta Guilherme'nin ceza sahası içerisine yaptığı ortada iyi yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda top savunmadan döndü. Topu önünde bulan Olaigbe'nin gelişine sert şutunda, savunmada Aliti'ye çarpan meşin yuvarlak kornere çıktı.



80. dakikada Alanyaspor farkı 2'ye çıkardı. Ruan'ın ceza sahası içerisinde Jin-Ho tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda topun başına gelen Hadergjonaj, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0



83. dakikada Konyaspor farkı 1'e indirdi. Ceza sahası önünde Muleka'nın düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşu kullanan Bardhi'nin sert şutunda top filelere gitti: 2-1



90. dakikada gelişen Konyaspor atağında Guilherme'nin ortasında, ceza sahasında iyi yükselen Bardhi'nin kafa vuruşunda top direğin üstünden az farkla dışarı çıktı.





Stat: Alanya Oba



Hakemler: Ali Yılmaz, Osman Gökhan Bilir, Murat Şener



Corendon Alanyaspor: Victor, Fatih Aksoy, Aliti, Ümit Akdağ, Hadergjonaj, Makouta, Janvier (Dk. 84 Enes Keskin), Ruan, Hagi (Dk. 66 Efecan Karaca), Hwang (Dk. 84 Meschack), Güven Yalçın (Dk. 73 Mounie)



TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Nagalo, Adil Demirbağ, Guilherme, Deniz Türüç (Dk. 64 Bardhi), Melih İbrahimoğlu (Dk. 81 Svendsen), Berkan Kutlu (Dk. 65 Jin-Ho), Olaigbe (Dk. 90 Gonçalves), Kramer, Muleka



Goller: Dk. 37 Ruan, Dk. 79 Hadergjonaj (Penaltıdan) (Corendon Alanyaspor), Dk. 83 Bardhi (TÜMOSAN Konyaspor)



Sarı kartlar: Dk. 10 Melih İbrahimoğlu, Dk. 45+2 Adil Demirbağ, Dk. 86 Kramer, Dk. 90+5 Andzouana (TÜMOSAN Konyaspor), Dk. 75 Janvier, Dk. 90+1 Aliti (Corendon Alanyaspor)



