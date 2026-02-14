14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-2DA
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
0-028'
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
1-030'
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Harry Kane başlattı, Goretzka bitirdi!

Almanya Ligi'nde bu hafta Werder Bremen'e konuk olan Bayern Münih, oldukça rahat bir galibiyet aldı.

calendar 14 Şubat 2026 19:44
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Harry Kane başlattı, Goretzka bitirdi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Almanya Ligi'nde 22. hafta maçında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan 3-0'lık skorla konuk ekip Bayern Münih oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 22 (penaltı) ve 25. dakikada Harry Kane, 70. dakikada Leon Goretzka kaydetti.

32 yaşındaki İngiliz golcü Harry Kane kariyerindeki 500. golüne ulaştı ve bunun sevincini yaşadı.

Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 57'ye yükseltti. Werder Bremen 19 puanda kaldı.

Almanya Ligi'nde gelecek hafta Werder Bremen, St. Pauli'ye konuk olacak. Bayern Münih, Eintracht Frankfurt'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 14 8 0 50 20 50
3 Trabzonspor 22 13 7 2 43 25 46
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
