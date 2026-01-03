Haber Tarihi: 03 Ocak 2026 12:16 - Güncelleme Tarihi: 03 Ocak 2026 12:16

PTT kargo çalışma saatleri 2026: PTT cumartesi açık mı? | PTT kargo hafta sonu açık mı, çalışıyor mu?

PTT kargo çalışma saatleri 2026: PTT cumartesi-pazar açık mı? | PTT kargo hafta sonu açık mı, çalışıyor mu? 2026 PTT kargo çalışma saatleri, kargo işlemlerini yapmak isteyen vatandaşların gündeminde yer alıyor. 2026 PTT çalışma saatleri, öğle arası açılış ve kapanış saati bilgisi hakkında detaylarını derledik. Kargo gönderimi, fatura yatırma, para çekme, para yatırma, posta gönderimi ve alımı yapmak isteyenler için PTT saat kaçta açılıyor, saat kaçta kapanıyor sorusunun detayları da belli oldu. Peki, PTT saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte, 2026 PTT çalışma saatleri ve öğle arası bilgileri

PTT kargo çalışma saatleri 2026: PTT cumartesi açık mı? | PTT kargo hafta sonu açık mı, çalışıyor mu?
"PTT hafta sonu-cumartesi pazar günü açık mı, ne zaman açılıyor, ne zaman kapanıyor?" gibi sorular postanelerde işi olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2024 PTT açılış ve kapanış saatleri, işlemlerini gerçekleştirmek üzere şubelere gidecek olan pek çok vatandaşın için öenm arz ediyor. PTT şubelerinde öğle arasına denk gelmek istemeyen vatandaşların soruşturduğu PTT saat kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu, kurumun resmi internet sitesi üzerinden açıklandı. İşte, PTT çalışma saatleri 2024 bilgileri
PTT, PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2026
Hafta içi: 08:30- 17:00 (bazı şubelerde 17:30)

Öğle arası: 12:30- 13:30

NOT: PTT şubeleri arasında bölgeden bölgeye kapanış saatlerinde farklılıklar yaşanabilmektedir. Bazı şubeler 17.30'a kadar işlem yaparken kimi şubeler 16.30 - 17.00'a kadar işlem yapmaktadır. PTT ile ilgili işlemlerinizde bu saatleri göz önünde bulundurarak ya da gideceğiniz şubenin kapanış saatini internetten teyit ederek işlem sağlayabilirsiniz.

PTT KARGO CUMARTESİ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU 2026 

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısaltma ismi ile PTT, her gün yüzbinlerce kişiye hizmet veriyor. PTT ile kargo başta olmak üzere birçok işlem gerçekleştirilebiliyor. Hafta içi belirli saatlerde hizmet veren PTT'nin çalışma saatleri ise birçok vatandaş tarafından araştırılıyor.

PTT HAFTA İÇİ VE HAFTA SONU ÇALIŞMA SAATLERİ 2026

Hafta içi: 08:30- 17:30


Öğle arası: 12:30- 13:30

Cumartesi: 08:30- 13:30 (PTT Merkez şubeler)

Pazar: Kapalı

PTT SAAT KAÇTA AÇILIYOR VE KAPANIYOR?

PTT şubeleri sabah 8.30'dan 12.30'a kadar açıktır. 1 saatlik öğle yemeği arasının ardından saat 13.30'dan 17.30'a kadar açık kalır ve 17.30 kapanmaktadır. Türkiye'nin her yerinde bu çalışma saati sabittir. Diğer detayları aşağıdan okuyabilirsiniz.

Pazartesi: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Salı: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Çarşamba: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Perşembe: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Cuma: Açılış 08:30 - Kapanış 17:30 - Öğle Arası 12:30 - 13:30 Arası

Cumartesi: Kapalı

Pazar: Kapalı

PTT HAFTA SONU CUMARTESİ/PAZAR AÇIK MI?

Merkez PTT şubeleri dışında Cumartesi günü tüm PTT'ler kapalıdır. Cumartesi günü Sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ TELEFON NUMARASI

PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı telefonla ulaşabilirsiniz. Operatörün söylediği adımları izleyerek ya da yanıt vererek müşteri hizmetleri temsilcisine ulaşabilir, işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

PTT ADRESİ

Öte yandan genel işler ve bilgi almak için PTT adresi de merak ediliyor. PTT Genel Müdürlüğü, Şehit Teğmen Kalmaz Caddesi No:2 06101 Ulus / ANKARA adresinde bulunmaktadır. Ayrıca 444 1 788 numaralı telefonla ve info@ptt.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

PTT HAKKINDA

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT, Türkiye'nin posta örgütüdür. 2013 yılı Mayıs ayında TBMM'de kabul edilen tasarı ile Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi haline gelmiştir.

İlk posta teşkilatı, Tanzimat Fermanı gelişmelerinin sonucu olarak Osmanlı Devleti halkının ve yabancıların posta ihtiyaçlarına cevap vermek amacıyla 23 Ekim 1840 tarihinde kurulmuştur.

1843'te telgraf icat edilmiştir. 11 yıl sonra ise Türkiye'de de telgraf hizmeti başlamış, bu hizmeti disipline etmek üzere 1855 yılında ayrı bir Telgraf Müdürlüğü kurulmuştur. 1871 yılında ise Posta Nazırlığı ile Telgraf Müdürlüğü birleştirilerek Posta ve Telgraf Nezaretine dönüştürülmüştür.

Posta ve Telgraf Nezareti, 1909 yılında Posta, Telgraf ve Telefon Nezareti haline dönüştürülmüş, 1913 yılında da Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü adını almıştır. 24 Nisan 1995 tarihinden itibaren ise T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü olarak çalışmaya başlamıştır. 29 Ocak 2000 tarihinde, T.C. Posta İşletmesi Genel Müdürlüğü" olan Kuruluşumuzun adı "T.C. Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü" (PTT) olarak değiştirilmiştir.

PTT MÜŞTERİ HİZMETLERİ NUMARASI KAÇ?

PTT müşteri hizmetlerine ya da çağrı merkezine ulaşarak tüm isteklerinizi, görüş ve şikâyetlerinizi iletmek adına PTT müşteri hizmetlerine 444 1 788 numaralı hattan ulaşabilirsiniz. PTT aracılığı ile ulaşım sağlayan tüm kargo gönderilerinizin nerede ve hangi gönderim aşamasında olduğunu öğrenebilmek için 444 1 788 numaralı PTT müşteri hizmetlerine ulaşım sağlayabilirsiniz.

 
