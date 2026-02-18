17 Şubat
Galatasaray-Juventus
5-2
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
2-0
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
0-1
17 Şubat
AS Monaco-PSG
2-3
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
1-4

Şampiyonlar Ligi'nde olay: Vinicius Junior!

Real Madrid forması giyen Vinicius Jr, Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti. Hakem François Letexier maçı durdurdu. Yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından maç yeniden başladı. Real Madrid, Vinicius'un golüyle Benfica deplasmanında 1-0 kazandı.

calendar 18 Şubat 2026 01:03
Haber: Sporx.com
Şampiyonlar Ligi'nde olay: Vinicius Junior!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica - Real Madrid maçında olay yaşandı!

Real Madrid, Vinicius Junior'ın golüyle 51. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçti.

Brezilyalı futbolcu, golünün ardından abartılı sevinç nedeniyle sarı kart gördü.

52. dakikada ise Vinicius Jr, Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti. Hakem François Letexier maçı durdurdu.

"MAYMUN DEDİ"

Vinicius Jr, hakeme doğru koşarak Prestianni'nin kendisine 'maymun' dediğini söyledi.

10 DAKİKALIK DURAKLAMA

Yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından oyun yeniden başladı.

MOURINHO DA ATILDI

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, itirazlarının ardından 85. dakikada kırmızı kart gördü. Mourinho, rövanş maçında kulübede olmayacak.

BAŞKA GOL ÇIKMADI

Benfica ile Real Madrid arasındaki maçta Vinicius Junior'un golü dışında gol çıkmadı. Real Madrid, Benfica'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.

ARDA GÜLER 86 DAKİKA

Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de bşalayan milli futbolcu Arda Güler, 86 dakika sahada kaldı. Arda, bu dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.

RÖVANŞ GELECEK HAFTA

Benfica ile Real Madrid arasındaki rövanş karşılaşması, gelecek hafta İspanya'da oynanacak.






TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
