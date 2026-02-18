Şampiyonlar Ligi'nde olay: Vinicius Junior!

🎥Benfica - Real Madrid maçı ırkçılık nedeniyle durdu ve sonrasında yeniden başladı.pic.twitter.com/KVkPTw5pPP https://t.co/KevdzgO3gI



🔴 Jose Mourinho ikinci sarı kart sonrası kırmızı kart gördü.



UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Benfica - Real Madrid maçında olay yaşandı!Real Madrid, Vinicius Junior'ın golüyle 51. dakikada deplasmanda 1-0 öne geçti.Brezilyalı futbolcu, golünün ardından abartılı sevinç nedeniyle sarı kart gördü.52. dakikada ise Vinicius Jr, Benfica taraftarlarının kendisine yönelik ırkçı tezahüratları nedeniyle sahayı terk etti. Hakem François Letexier maçı durdurdu.Vinicius Jr, hakeme doğru koşarak Prestianni'nin kendisine 'maymun' dediğini söyledi.Yaklaşık 10 dakikalık duraklamanın ardından oyun yeniden başladı.Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, itirazlarının ardından 85. dakikada kırmızı kart gördü. Mourinho, rövanş maçında kulübede olmayacak.Benfica ile Real Madrid arasındaki maçta Vinicius Junior'un golü dışında gol çıkmadı. Real Madrid, Benfica'yı deplasmanda 1-0 mağlup etti.Real Madrid'de karşılaşmaya ilk 11'de bşalayan milli futbolcu Arda Güler, 86 dakika sahada kaldı. Arda, bu dakikada yerini Brahim Diaz'a bıraktı.Benfica ile Real Madrid arasındaki rövanş karşılaşması, gelecek hafta İspanya'da oynanacak.