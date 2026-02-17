Noa Lang, Galatasaray'da ilki yaşadı

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki takviyelerinden biri olan Noa Lang, sarı-kırmızılılarda ilki yaşadı.
Hollandalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan maçta 49. dakikada ağları havalandırdı ve durumu 2-2'ye getirdi.
Karşılaşmanın 75. dakikasında bir kez daha fileleri havalandıran No Lang, Galatasaray'ın skoru 4-2 yapmasını sağladı.
Noa Lang, Juventus maçındaki golleriyle birlikte Galatasaray'da ilk kez ağları havalandırdı.
