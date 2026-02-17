17 Şubat
Noa Lang, Galatasaray'da ilki yaşadı

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Noa Lang, sarı-kırmızılılardaki ilk golünü Juventus maçında attı.

calendar 17 Şubat 2026 21:56 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2026 22:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki takviyelerinden biri olan Noa Lang, sarı-kırmızılılarda ilki yaşadı.

Hollandalı futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan maçta 49. dakikada ağları havalandırdı ve durumu 2-2'ye getirdi.

Karşılaşmanın 75. dakikasında bir kez daha fileleri havalandıran No Lang, Galatasaray'ın skoru 4-2 yapmasını sağladı.

Noa Lang, Juventus maçındaki golleriyle birlikte Galatasaray'da ilk kez ağları havalandırdı.

