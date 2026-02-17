17 Şubat
Galatasaray-Juventus
20:45
17 Şubat
B. Dortmund-Atalanta
23:00
17 Şubat
Benfica-Real Madrid
23:00
17 Şubat
AS Monaco-PSG
23:00
17 Şubat
Hatayspor-Iğdır FK
0-2
17 Şubat
Ümraniye-Boluspor
4-2
17 Şubat
İstanbulspor-Esenler Erokspor
20:00

Raphinha: "Herkese karşı oynayacağız"

Barcelona forması giyen Raphinha, son dönemde yaşadıkları hakem kararlarına tepki gösterdi.

calendar 17 Şubat 2026 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Barcelona forması giyen Raphinha, ligde Girona ile deplasmanda oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Atletico Madrid maçında VAR incelemesinin ardından golleri iptal edilen ve Girona karşısında yedikleri bir gol tartışmalara neden olan Brezilyalı futbolcu, hakemlere göndermede bulundu ve kuralların farklı uygulandığını dile getirdi.

Raphinha, "İyileştirmemiz gereken yönlerimiz var ama bu sadece bizim için geçerli değil. Kurallar herkese karşı farklı uygulandığında işler zorlaşıyor! Ama kazanmak için herkese karşı oynamamız gerekiyorsa, sorun değil bunu yapacağız!" diye konuştu.

Barcelona forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Raphinha, 13 gol attı ve 5 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Kasımpaşa 22 4 7 11 19 31 19
16 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 22 3 3 16 20 42 12
