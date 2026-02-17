Raphinha: 'Herkese karşı oynayacağız'

Barcelona forması giyen Raphinha, ligde Girona ile deplasmanda oynadıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Atletico Madrid maçında VAR incelemesinin ardından golleri iptal edilen ve Girona karşısında yedikleri bir gol tartışmalara neden olan Brezilyalı futbolcu, hakemlere göndermede bulundu ve kuralların farklı uygulandığını dile getirdi.



Raphinha, "İyileştirmemiz gereken yönlerimiz var ama bu sadece bizim için geçerli değil. Kurallar herkese karşı farklı uygulandığında işler zorlaşıyor! Ama kazanmak için herkese karşı oynamamız gerekiyorsa, sorun değil bunu yapacağız!" diye konuştu.



Barcelona forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Raphinha, 13 gol attı ve 5 asist yaptı.



