Fenerbahçe Opet, Euroleague'de Spar Girona'yı konuk edecek

17 Şubat 2026 15:37
Haber: AA, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe Opet Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi (EuroLeague) yarı final play-in ilk maçında 18 Şubat Çarşamba günü İspanya'nın Spar Girona ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

İlk tur maçlarında C Grubu'nu 6'da 6 yaparak namağlup lider tamamlayan sarı-lacivertliler, ikinci tur müsabakalarında ise oynadığı 6 karşılaşmanın 5'ini kazanarak F Grubu'nu zirvede bitirdi.

İkinci turda E Grubu'nu lider Galatasaray'ın ardından ikinci sırada tamamlayan Spar Girona ise iki turda oynadığı toplam 12 maçta 8 galibiyet, 4 yenilgi yaşadı. İspanyol ekibi, 4 yenilginin 2'sinde Galatasaray'a mağlup oldu.

İki takım, Avrupa Ligi'nde daha önce 4 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Fenerbahçe Opet 3 galibiyet elde ederken Spar Girona ise 1 kez kazandı.

Eşleşmede 2 galibiyete ulaşan ekip, turu geçecek. Eşleşmenin ikinci maçı 25 Şubat Çarşamba günü İspanya'da oynanacak. İki maç sonunda eşitlik olması durumunda üçüncü mücadele 3 Mart Salı günü Fenerbahçe Opet'in ev sahipliğinde Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda yapılacak.

