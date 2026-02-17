17 Şubat
Beşiktaş'ta kaptan artık dümende

Son 5 lig maçında 5 gole katkı yapan Orkun Kökçü, ligde orta saha oyuncuları arasında büyük şans yaratmada (10) ve 3. bölgede isabetli pasta (366) lider durumda. Ligde 51 şut çeken Orkun bu alanda da 2. sırada yer alıyor.

calendar 17 Şubat 2026 11:03
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta kaptan artık dümende
Beşiktaş'ın 10 numarası Orkun Kökçü'nün son haftalardaki performansı dikkatleri çekiyor.

Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de oynadığı son beş maçta da gol katkısında bulunan Orkun Kökçü istatistikleriyle de göz dolduruyor.

Ligde orta saha oyuncuları arasında 10 kez büyük şans yaratan milli futbolcu bu alanda zirvede yer alıyor.

Rakip alanda 569 pas yapan yıldız futbolcu bu alanda da lider durumda. 3. bölgede 366 isabetli pas yapan Orkun bu alanın da lideri konumunda. 2 kez asist pası veren Orkun Kökçü bu kategori de de başı çekiyor.

60 kez takım arkadaşlarına şut pası veren Orkun bu alanda 2. sırada bulunuyor. Forma giydiği 19 lig maçında 51 şut çeken milli futbolcu orta saha oyuncuları arasında 2. sırada yer alıyor. 23 kez şutu engellenen Orkun bu alanda da 2. sırada. 19 maçta 957 pas yapan yıldız futbolcu bu alanda da ligin 2. sırasında. 

 

