Juventus'ta Spaletti ile çarpıcı tablo

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Juventus, teknik direktörü Luciano Spaletti ile bu sezon Avrupa'da mağlubiyet yaşamadı.

Juventus'ta Spaletti ile çarpıcı tablo
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında salı İtalya'nın Juventus ekibini konuk edecek. Bu maç öncesi İtalyan ekibinde son dönemde yaşananlar dikkat çekiyor.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spaletti, takımın başına geçtiğinden beri Şampiyonlar Ligi'nde hiç mağlubiyet yaşamadı.

Sezon ortasında Igor Tudor yerine göreve gelen Spaletti, takımın başında çıktığı ilk Şampiyonlar Ligi maçında konuk olduğu Sporting ile 1-1 berabere kaldı. Sonrasında sırasıyla Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i deplasmanda 3-2 yenen Spaletti'nin öğrencileri, iç sahada da Pafos ve Benfica'yı 2-0 yendi.

Spaletti'nin yönetiminde son haftada Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kalan Juventus, bu dönemde 5 Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 3 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

-Son 5 resmi maçın 4'ünü kazanamadı

Juventus, tüm kulvarlarda çıktığı son 5 maçın sadece 1 tanesini kazanabildi.

Torino ekibi, söz konusu dönemde ilk olarak Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. Sonrasında ligde konuk ettiği Parma'yı 4-1 yenen Juventus, İtalya Kupası'nda da dış sahada Atalanta'ya 3-0 yenildi. Serie A'da iç sahada Lazio ile 2-2 berabere kalan Juventus, son haftada da Inter'e deplasmanda 3-2 yenildi.

-Derbide Inter'e kaybetti

Juventus, İtalya 1. Futbol Ligi'ndeki (Serie A) son maçında Inter'e 3-2 yenildi.

Torino temsilcisi, Serie A'nın 25. haftasında Inter'e konuk oldu. Bu karşılaşmayı 90. dakikada Piotr Zielinski'nin attığı golle kaybeden Juventus, Galatasaray maçı öncesinde ligde önemli bir mağlubiyet yaşadı.

Juventus, Serie A'da 46 puanla 5. sırada yer alıyor.

