15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-0
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-2
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-2
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Gaziantep FK, ligde istikrar yakalayamıyor

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, ligde istikrar yakalayamadı.

16 Şubat 2026 09:07
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Kocaelispor'a 3-0 mağlup olan Gaziantep FK, ligde istikrar yakalayamadı.

Ligin 13. haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor'u 3-0 mağlup eden Gaziantep temsilcisi, daha sonra çıktığı maçlarda istediği sonuçları elde edemedi.

İkas Eyüpspor'a 2-1, Göztepe'ye 1-0, Başakşehir'e 5-1 ve Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olan kırmızı siyahlılar, Beşiktaş ile 2-2, Galatasaray ve TÜMOSAN Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Kötü gidişata Kasımpaşa karşısında aldığı 2-1'lik galibiyetle son veren ve 7 hafta sonra ilk kez kazanan Gaziantep FK, ardından dün Kocaelispor'a 3-0 yenilerek yeniden istikrarsız bir görüntü sergiledi.

Süper Lig'de oynadığı 22 karşılaşmada 7'şer galibiyet ve beraberlik ile 8 mağlubiyet alan Güneydoğu temsilcisi, 28 puanla 9. sırada bulunuyor.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
