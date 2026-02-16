16 Şubat
Ersin Destanoğlu kalesinde devleşti

Ersin Destanoğlu, Alanyaspor maçındaki eleştirilerin ardından Başakşehir karşısında yaptığı 4 kritik kurtarışla takımını ayakta tutarak taraftarın gönlünü yeniden kazandı.

calendar 16 Şubat 2026 09:55
Haber: Sabah, Fotoğraf: bjk.com.tr
Alanyaspor karşısında Güven Yalçın'dan yediği goller sonrası siyah-beyazlı taraftarların ıslıklarla protesto ettiği kaleci Ersin Destanoğlu, Başakşehir maçında Beşiktaş'ı ayakta tutan isimdi.

Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk 11'de görev verdiği 25 yaşındaki file bekçisi, hocasının güvenini boşa çıkarmadı.

Toplam 4 kritik kurtarışla zorlu müsabakayı tamamlayan Ersin, sezonun en iyi performansını sergiledi.

Siyah-beyazlı futbolseverler 90 dakikanın ardından deneyimli eldivene sevgi gösterisinde bulundu. 

