Yeni Ankara Stadyumu yakında açılıyor!

Ankara'nın merkezinde, eski adıyla 19 Mayıs Stadyumu yerleşkesinde yükselen ve yapımının yaklaşık yüzde 80'i tamamlanan Yeni Ankara Stadyumu, atletizm pisti ve binası, tenis pisti ve binası ile güreş, judo, karate, tekvando, boks, okçuluk, atıcılık, eskrim, masa tenisi, curling, muaythai ve kick boks antrenman salonlarını da bünyesinde barındıracak. Tesis, son teknolojik imkanlarla donatılmış Türkiye'nin 3. büyük stadı olarak 2026-2027 sezon başında ilk maça ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.Gençlik ve Spor Bakanlığı adına TOKİ tarafından inşa esilen statla ilgili bilgi veren Proje Müdür Yardımcısı Aygün Akar, çalışmaları anlattı.Akar, ilk kazmanın 2022 haziran ayında vurulduğunu hatırlatarak, depreme karşı dayanıklılık ve güvenliğin en üst seviyede planlandığını ifade etti. Bugüne kadar yaklaşık 450 bin metreküp hafriyat çıkarıldığını, stadın altına 30 metre derinliğinde 5500 tane fore kazık çakıldığını, bu alanların jet grout (deprem dayanıklılığı) yöntemiyle güçlendirildiğini anlatan Akar, üzeri kapalı 160 bin metrekarelik stat yapısını büyük aşamada tamamlandığını söyledi.Yerleşkesinin toplam inşaat alanı 207 bin 928 metrekare olduğunu belirten Akar, bunun 166 bin 209 metrekaresinin stat binası olduğunu, 41 bin metrekaresinin ise atletizm alanları ile diğer branşlara ayrıldığını ifade etti. Yerleşkede 13 ayrı branş için antrenman ve konfaresn salonları, eğitim alanları, müze ve mağaza bölümlerinin yer alacağını vurgulayan Akar, şunları kaydetti:Stadının bazı özellikleriyle dünya çapında öncü nitelikler taşıdığını anlatan Akar,şeklinde konuştu.Seyircinin sahaya yakınlığına da dikkat çeken Akar, sözlerini şöyle sürdürdü:Stadın TOKİ tarafından yaptırıldığını hatırlatan Akar, "şeklinde konuştu.Gelen herkesin hayran kalacağı bir stat olacağını vurgulayan Akar, şunları kaydetti: