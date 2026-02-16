16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Trabzonspor'da Onana tepkisi!

Trabzonspor'a gelir gelmez kalede devleşen 29 yaşındaki file bekçisi Andre Onana, son dönem düşüşe geçerken Fenerbahçe maçıyla hedef tahtasına oturdu.

calendar 16 Şubat 2026 10:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Onana tepkisi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trabzonspor'un kalecisi Andre Onana, Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmanın ardından yerel basında performansıyla ilgili sert eleştirilerin odağı haline geldi.

Mücadelede rakip takımın isabetli şutlarında yeterli reaksiyonu gösteremediği yönünde yorumlar yapılan Onana'nın istatistikleri de dikkat çekti.

Trabzonspor'un kalesini bulan 3 şutta da gol yiyen Kamerunlu file bekçisi, istatistik kağıdında kurtarış sayısı ve engellenen gol değerlerinde düşük bir performans sergiledi.

Trabzonspor formasıyla çıktığı son 11 resmi karşılaşmanın tamamında topu ağlarında gören 29 yaşındaki eldiven, özellikle maç içerisinde kalesini çok fazla terk etmesiyle de dikkat çekiyor.

Teknik heyet, tecrübeli oyuncunun fiziksel ve mental durumunu yakından takip ediyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.