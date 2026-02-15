15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
2-3
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
2-077'
15 Şubat
Metz-Auxerre
1-3
15 Şubat
Lorient-Angers
2-0
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
2-284'
15 Şubat
Torino-Bologna
1-2
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
1-267'
15 Şubat
Levante-Valencia
0-2
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
3-0
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
2-2
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-0
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0ERT

Satranç oyuncuları Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki özel maçta beşinci oyun bitti

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel, Hollandalı Jorden van Foreest ile karşılaştığı özel maçın beşinci oyunda mağlup oldu.

calendar 15 Şubat 2026 23:12
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Satranç oyuncuları Ediz Gürel ile Van Foreest arasındaki özel maçta beşinci oyun bitti
Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel, Hollandalı Jorden van Foreest ile karşılaştığı özel maçın beşinci oyununu kaybetti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile Türkiye Satranç Federasyonu arasında imzalanan protokol kapsamında düzenlenen Ediz Gürel-Jorden van Foreest ikili maçı sürüyor.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Ediz ile klasmanın 30 numarası Van Foreest arasındaki müsabakada beşinci oyun tamamlandı.

İki GM'nin kazanmak için yoğun çaba verdiği mücadelenin sonunda günün kazananı GM Jorden van Foreest oldu.

Böylece maçta skor 3,5-1,5 Jorden van Foreest lehine oluşurken, Van Foreest toplam skorda da 10,5-4,5 önde bulunuyor.

Klasik oyunların 6. turu yarın saat 15.00'te başlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.