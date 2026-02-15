Verona'nın hasreti 10 maça çıktı

İtalya Serie A'nın 25. haftasında Parma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.



Stadio Ennio Tardini 'da oynanan mücadele 2-1'lik skorlarla Parma lehine bitti.



Ev sahibi Parma'nın gollerini 4. dakikada Adrian Bernabe ve 90+3. dakikada Pellegrino atarken, Hellas Verona'nın tek golünü ise 43. dakikada penaltıdan Abdou Harroui kaydetti.



Konuk Verona'da Gift Orban, 11. dakikada kırmızı kart gördü.



VERONA'NIN GALİBİYET HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTI



Verona bu sonuçla birlikte, 10 maçtır 3 puana hasret kalarak ligde 19. basamakta kaldı. Ev sahibi Parma ise puanını 29'a çıkardı



GELECEK HAFTA KRİTİK MAÇLAR



Parma, gelecek hafta Milan'a konuk olacak. Hellas Verona ise Sassoulo deplasmanında puanlar arayacak.



