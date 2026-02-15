15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
2-1
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-1
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
4-2
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
0-116'
15 Şubat
Lorient-Angers
1-016'
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
2-1
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-0
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-0
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
2-055'
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-2
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
0-01'
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
1-0
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
2-028'
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-1
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
0-0IPT

Verona'nın hasreti 10 maça çıktı

Serie A'nın 25. haftasında Parma, evinde Hellas Verona'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı.

calendar 15 Şubat 2026 18:55 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2026 18:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Verona'nın hasreti 10 maça çıktı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A'nın 25. haftasında Parma ile Hellas Verona karşı karşıya geldi.

Stadio Ennio Tardini'da oynanan mücadele 2-1'lik skorlarla Parma lehine bitti.

Ev sahibi Parma'nın gollerini 4. dakikada Adrian Bernabe ve 90+3. dakikada Pellegrino atarken, Hellas Verona'nın tek golünü ise 43. dakikada penaltıdan Abdou Harroui kaydetti.

Konuk Verona'da Gift Orban, 11. dakikada kırmızı kart gördü.

VERONA'NIN GALİBİYET HASRETİ 10 MAÇA ÇIKTI

Verona bu sonuçla birlikte, 10 maçtır 3 puana hasret kalarak ligde 19. basamakta kaldı. Ev sahibi Parma ise puanını 29'a çıkardı

GELECEK HAFTA KRİTİK MAÇLAR

Parma, gelecek hafta Milan'a konuk olacak. Hellas Verona ise Sassoulo deplasmanında puanlar arayacak.

  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
