15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
1-145'
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-057'
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
2-255'
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
1-045'
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-045'
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-043'
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-289'
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
0-016'
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-181'
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Yıldızlaştığı maçta Elias Jelert'e sakatlık şoku

Galatasaray'ın sezon başında Southampton'a kiraladığı Elias Jelert, İngiltere Federasyon Kupası'nda Leicester City'ye karşı oynanan maçta talihsiz bir sakatlık yaşadı.

calendar 15 Şubat 2026 16:14
Fotoğraf: X.com
Yıldızlaştığı maçta Elias Jelert'e sakatlık şoku
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Southampton, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. turunda Leicester City'yi ağırladı. St. Marys Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan ev sahibi takım tur atlayan taraf oldu.

Southampton, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Cyle Larin'in 45+1'de penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Leicester bu gole 52. dakikada Oliver Skipp ile karşılık verdi ve 90 dakikada 1-1 berabere sona erdi. 109. dakikada fileleri havalandıran James Bree, Southampton'a 2-1'lik galibiyeti ve FA Cup'ta 5. turu getirdi.

ELIAS JELERT DİKKAT ÇEKTİ

Bonservisi Galatasaray'da olan ve Southampton'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Elias Jelert ilk 11'de başladığı maçta etkili performansıyla dikkat çekti.

TALİHSİZ BİR SAKATLIK YAŞADI

4 top kapan, 3 pas arası yapan Danimarkalı sağ bek, 2 kez de kilit pas attı. Ancak Jelert, başarılı bir oyun sergilediği maçın 103. dakikasında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle yerini James Bree'ye bıraktı.

SEZONUN İLK YARISINDA DA SAKATLANMIŞTI

22 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında da bir sakatlık yaşamış ve iki ay takımını yalnız bırakmıştı. Aralık ayında sağlığına kavuşan Jelert, son 4 maçta süre alamamasının ardından ilk kez Leicester City maçında forma şansı bulmuştu.

BU SEZON JELERT

Bu sezon 11 maça çıkan ve 576 dakika sahada kalan genç sağ bek 1 asist yaptı.

8.5 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU VAR

Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi buluna Elias Jelert için Southampton'ın 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.

 

 

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.