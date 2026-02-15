Yıldızlaştığı maçta Elias Jelert'e sakatlık şoku

Southampton, İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) 4. turunda Leicester City'yi ağırladı. St. Marys Stadyumu'nda oynanan mücadeleden 2-1 galip ayrılan ev sahibi takım tur atlayan taraf oldu.
Southampton, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Cyle Larin'in 45+1'de penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Leicester bu gole 52. dakikada Oliver Skipp ile karşılık verdi ve 90 dakikada 1-1 berabere sona erdi. 109. dakikada fileleri havalandıran James Bree, Southampton'a 2-1'lik galibiyeti ve FA Cup'ta 5. turu getirdi.
ELIAS JELERT DİKKAT ÇEKTİ
Bonservisi Galatasaray'da olan ve Southampton'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Elias Jelert ilk 11'de başladığı maçta etkili performansıyla dikkat çekti.
TALİHSİZ BİR SAKATLIK YAŞADI
4 top kapan, 3 pas arası yapan Danimarkalı sağ bek, 2 kez de kilit pas attı. Ancak Jelert, başarılı bir oyun sergilediği maçın 103. dakikasında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle yerini James Bree'ye bıraktı.
SEZONUN İLK YARISINDA DA SAKATLANMIŞTI
22 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında da bir sakatlık yaşamış ve iki ay takımını yalnız bırakmıştı. Aralık ayında sağlığına kavuşan Jelert, son 4 maçta süre alamamasının ardından ilk kez Leicester City maçında forma şansı bulmuştu.
BU SEZON JELERT
Bu sezon 11 maça çıkan ve 576 dakika sahada kalan genç sağ bek 1 asist yaptı.
8.5 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi buluna Elias Jelert için Southampton'ın 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.
Southampton, bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Cyle Larin'in 45+1'de penaltıdan attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı. Leicester bu gole 52. dakikada Oliver Skipp ile karşılık verdi ve 90 dakikada 1-1 berabere sona erdi. 109. dakikada fileleri havalandıran James Bree, Southampton'a 2-1'lik galibiyeti ve FA Cup'ta 5. turu getirdi.
ELIAS JELERT DİKKAT ÇEKTİ
Bonservisi Galatasaray'da olan ve Southampton'ın sezon sonuna kadar kiraladığı Elias Jelert ilk 11'de başladığı maçta etkili performansıyla dikkat çekti.
TALİHSİZ BİR SAKATLIK YAŞADI
4 top kapan, 3 pas arası yapan Danimarkalı sağ bek, 2 kez de kilit pas attı. Ancak Jelert, başarılı bir oyun sergilediği maçın 103. dakikasında yaşadığı talihsiz sakatlık nedeniyle yerini James Bree'ye bıraktı.
SEZONUN İLK YARISINDA DA SAKATLANMIŞTI
22 yaşındaki futbolcu sezonun ilk yarısında da bir sakatlık yaşamış ve iki ay takımını yalnız bırakmıştı. Aralık ayında sağlığına kavuşan Jelert, son 4 maçta süre alamamasının ardından ilk kez Leicester City maçında forma şansı bulmuştu.
BU SEZON JELERT
Bu sezon 11 maça çıkan ve 576 dakika sahada kalan genç sağ bek 1 asist yaptı.
8.5 MİLYON EUROLUK SATIN ALMA OPSİYONU VAR
Galatasaray ile 2029 yılına kadar sözleşmesi buluna Elias Jelert için Southampton'ın 8.5 milyon euroluk satın alma opsiyonu bulunuyor.