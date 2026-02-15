Nottingham Forest'tan Vitor Pereira için resmi açıklama

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'ta yeni teknik direktör için beklenen açıklama yapıldı.
İngiliz ekibi, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı. Nottingham Forest, Vitor Pereira ile 18 aylık bir sözleşme imzaladı.
Geçen sezon bir başka Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın başına geçen 57 yaşındaki Pereira, yeni sezona da Wolverhampton ile başlamış ancak daha sonra kasım ayında görevden ayrılmıştı.
Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Pereira, Nottingham Forest'ın başında ilk maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıkacak.
İngiliz ekibi, teknik direktörlük görevine Vitor Pereira'nın getirildiğini açıkladı. Nottingham Forest, Vitor Pereira ile 18 aylık bir sözleşme imzaladı.
Geçen sezon bir başka Premier Lig ekibi Wolverhampton'ın başına geçen 57 yaşındaki Pereira, yeni sezona da Wolverhampton ile başlamış ancak daha sonra kasım ayında görevden ayrılmıştı.
Nottingham Forest, UEFA Avrupa Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Fenerbahçe'nin konuğu olacak. Pereira, Nottingham Forest'ın başında ilk maçına eski takımı Fenerbahçe karşısında çıkacak.