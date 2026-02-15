Thomas Reis ve Çağdaş Atan'dan Kayserispor'a ret

Süper Lig'in 21'inci haftasında sahasında Kocaelispor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor'da, taraftarların da tepkileri sonrası teknik direktör Radomir Djalovic ile yolların ayrılması kararı alındı.



Djalovic ile fesih görüşmelerini sürdüren sarı-kırmızılılar, teknik direktör arayışlarını da hız verdi.



THOMAS REIS'TEN RET



Bu kapsamda son olarak Samsunspor'u çalıştıran Thomas Reis ile görüşen sarı-kırmızılı yetkililer, Alman çalıştırıcıdan olumsuz yanıt aldı.



YURT DIŞINDA DEVAM ETMEK İSTİYOR



Thomas Reis'in, kariyerine yurt dışında devam etmek istediğini söyleyerek Kayserispor'un teklifine olumsuz yanıt verdiği öğrenildi.



ÇAĞDAŞ ATAN DA KABUL ETMEDİ



Öte yandan, Kayserispor'un önceki sezonlarda teknik direktörlüğünü yapan ve son olarak TÜMOSAN Konyaspor'u çalıştırarak yollarını ayıran Çağdaş Atan ile de irtibat kurduğu, Atan'ın da bu süreçte faydalı olamayacağını düşündüğü için teklifi kabul etmediği, sezon başı teklifi değerlendirebileceğini söylediği belirtildi.