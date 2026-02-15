Ziraat Bankkart, deplasmanda set vermeden kazandı!

Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 19. haftasında deplasmanda İstanbul Gençlikspor'u 3-0 yendi.
Salon: Şehit Mustafa Özel
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül
İstanbul Gençlikspor: Sharifi, Sercan Yüksel Bıdak, Mejias, Palonsky, Yiğit Savaş Kaplan, Emre Berat Fırat (Abdulsamet Yalçın, Padar, Caner Çiçekoğlu, Mert Nevzat Güneş, Fatih Eren Uğur, Hakan Koçal)
Ziraat Bankkart: Bedirhan Bülbül, Murat Yenipazar, Fornal, Vahit Emre Savaş, Abdelaziz, Clevenot (Berkay Bayraktar)
Setler: 20-25, 17-25, 18-25
Süre: 77 dakika (27, 25, 25)