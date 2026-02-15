15 Şubat
Başakşehir-Beşiktaş
20:00
15 Şubat
Kocaelispor-Gaziantep FK
3-0
15 Şubat
Parma -Verona
1-144'
15 Şubat
Telstar-FC Twente
1-056'
15 Şubat
SC Heerenveen-PEC Zwolle
2-254'
15 Şubat
Feyenoord-Go Ahead Eagles
1-0
15 Şubat
Lyon-Nice
22:45
15 Şubat
Metz-Auxerre
19:15
15 Şubat
Lorient-Angers
19:15
15 Şubat
Le Havre-Toulouse
1-044'
15 Şubat
SSC Napoli-Roma
22:45
15 Şubat
Torino-Bologna
20:00
15 Şubat
Cremonese-Genoa
0-044'
15 Şubat
Göztepe-Kayserispor
0-041'
15 Şubat
Udinese-Sassuolo
1-2
15 Şubat
Mallorca-Real Betis
23:00
15 Şubat
Levante-Valencia
20:30
15 Şubat
Rayo Vallecano-Atletico Madrid
18:15
15 Şubat
Real Oviedo-Athletic Bilbao
1-288'
15 Şubat
RB Leipzig-Wolfsburg
19:30
15 Şubat
Augsburg-FC Heidenheim
0-015'
15 Şubat
Pendikspor-Sarıyer
19:00
15 Şubat
Amed Sportif-Sakaryaspor
1-180'
15 Şubat
S. Rotterdam-NEC Nijmegen
18:45

Emlak Konut, Çimka Mersin engelini aştı

Kadınlar Basketbol Süper Liginde Emlak Konut, ÇİMKA ÇBK Mersin'e karşı 86-80 kazandı.

calendar 15 Şubat 2026 17:14
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Emlak Konut, Çimka Mersin engelini aştı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 20. hafta maçında Emlak Konut, ÇİMSA ÇBK Mersin'i 86-80 yendi.

Bu sonuçla Emlak Konut, 13. galibiyetini elde etti. ÇİMSA ÇBK Mersin ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Salon: Fenerbahçe Metro Enerji

Hakemler: Ahmet Taner İbin, Ahmet Murat Arıkanlı, Ramazan Sezer Baran

Emlak Konut: Thomas 24, Delaere 13, Gizem Başaran Turan 6, Berfin Sertoğlu 8, Macaulay 23, Ceren Akpınar 4, Melek Uzunoğlu 5, Holesinska 3

ÇİMSA ÇBK Mersin: Manolya Kurtulmuş, Juskaite 13, Allen 10, Burke 20, Esra Ural Topuz 2, Büşra Akbaş 20, Asena Yalçın, Sinem Ataş 5, Geisesoder 10, Iagupova

1. Periyot: 25-24

Devre: 48-40

3. Periyot: 59-61

Beş faulle çıkan: 39.41 Sinem Ataş (ÇİMSA ÇBK Mersin)

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.