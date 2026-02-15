Amed SK ile Sakaryaspor yenişemedi!

Trendyol 1.Lig'in 25. hafta maçında Sakaryaspor, Amed SK'ye konuk oldu.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Amed SK'nin golünü dakika 45'te Florent Hasani kaydetti. Sakaryaspor'a beraberliği getiren golü ise dakika 74'te Poyraz Efe Yıldırım attı.
Sakaryaspor'da Lukasz Zwolinski, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Sakaryaspor'un ligde galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor, puanını 24 yaptı. Amed SK, 50 puana yükseldi.
1.Lig'in gelecek haftasında Sakaryaspor, Pendikspor'u konuk edecek. Amed SK, Sarıyer deplasmanına gidecek.
Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Amed SK'nin golünü dakika 45'te Florent Hasani kaydetti. Sakaryaspor'a beraberliği getiren golü ise dakika 74'te Poyraz Efe Yıldırım attı.
Sakaryaspor'da Lukasz Zwolinski, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Sakaryaspor'un ligde galibiyet hasreti 8 maça çıktı.
Bu sonucun ardından Sakaryaspor, puanını 24 yaptı. Amed SK, 50 puana yükseldi.
1.Lig'in gelecek haftasında Sakaryaspor, Pendikspor'u konuk edecek. Amed SK, Sarıyer deplasmanına gidecek.