TS FB maçı canlı link, Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın

22. haftayı kayıpsız geçen Galatasaray'ın ardından takibe devam eden Fenerbahçe ve Trabzonspor, karşılaşmadan galip gelerek puan farkının açılmasına izin vermek istemiyor. Domenico Tedesco yönetiminde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, bu sezon derbilerde mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe cephesinde yeni bir gelişme ortaya çıktı. Trabzon deplasmanı öncesi takıma başarı dileyerek moral veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, galibiyet ödülünü de belirledi. Başkan Sadettin Saran, oyuncuları mutlu edecek özel bir prim müjdesinde bulundu. Futbolcularla görüşen başkan, takıma galibiyet halinde 1 milyon Euro prim dağıtacağını açıkladı.Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren haftada Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. Sarı-Lacivertliler için sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülen mücadelede tek hedef galibiyet. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco ise tüm planlarını 3 puan üzerine kurmuş durumda. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Tedesco'nun kafasında beraberlik senaryosu bulunmuyor. İtalyan teknik adam, takımını sahaya kazanma odaklı ve cesur bir oyun anlayışıyla sürmeye hazırlanıyor. Kadıköy'deki baskılı ve tempolu oyun karakterinin Trabzon deplasmanında da sahaya yansıtılması bekleniyor. Teknik heyetin analizlerinde Bordo-Mavililer'in savunma hattına yoğunlaşıldığı öğrenildi. Özellikle ön alan baskısıyla rakibi hataya zorlamak, topu hızlı kazanarak geçiş oyununda etkili olmak planın temelini oluşturuyor. Sarı Lacivertliler'in referans aldığı maç ise Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında ortaya koyduğu oyun. O karşılaşmadaki agresif pres, tempolu hücum organizasyonları ve topa hükmeden yapı, Trabzon deplasmanında da sahaya yansıtılmak isteniyor. İki maçlık cezasını tamamlayan Milan Skriniar sahalara dönüyor. Slovak stoper, Trabzonspor karşılaşmasında formasına kavuşacak. Fenerbahçe'nin kaptanı olan tecrübeli savunma oyuncusunun, Bordo- Mavililer'in golcü ismi Paul Onuachu ile birebir eşleşmesi bekleniyor. Teknik heyetin, özellikle hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Onuachu'ya karşı savunmanın merkezinde Milan Skriniar'a özel görev verdiği öğrenildi.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.

TRABZONSPOR FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİ FORM DURUMLARI

Ligde namağlup tek takım unvanıyla sahaya çıkacak sarı-lacivertliler, son maçında sahasında Gençlerbirliği'ni 3-1 mağlup etti. Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, topladığı 49 puanla 2. sırada yer alıyor. Takipçisi Trabzonspor ise geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7 puan, Fenerbahçe'nin 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor. Bordo-mavililer, rakibini yenerek zirve yarışından kopmak istemiyor. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Kante, Guendouzi, Musaba, Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Talisca.

FENERBAHÇE'DE TEK EKSİK

Fenerbahçe, Trabzon deplasmanına tek eksikle çıkacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Archie Brown, zorlu deplasmanda takımını yalnız bırakacak. Uzun süreli sakatlığını atlatan ve takımla çalışmalara başlayan Levent Mercan'ın 21 kişilik kadroda olması bekleniyor.

FENERBAHÇE'DE 3 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de zorlu müsabaka öncesinde 3 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertlilerde 3'er sarı kartı olan Anthony Musaba ile Kerem Aktürkoğlu, kart görmeleri durumunda Kasımpaşa maçında forma giyemeyecek. Bu isimlerin yanı sıra tedavisi süren ve kadroda yer alamayacak Archie Brown da ceza sınırında yer alıyor.

Karadeniz ekibi, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde İstanbul'un "üç büyükleri" önünde ilk galibiyetini almanın da mücadelesini verecek. Bordo-mavililer, Tekke döneminde İstanbul'un "üç büyükleriyle" ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı. Trabzonspor, bu maçlarda 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

DERBİDE 19. RANDEVU

Fenerbahçe ile Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 139. kez karşı karşıya gelecek. Sezonun 22. haftasında Papara Park'ta kozlarını paylaşacak iki ekip, ligde bugüne dek 105 kez karşılaştı. Trabzon Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te oynanan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 51 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 11 farklı üstünlüğü bulunuyor. Rekabette 105 lig, 14 Türkiye Kupası, 9 özel, 4'er Cumhurbaşkanlığı Kupası ve Başbakanlık Kupası ile 2 TSYD Kupası olmak üzere 138 maçtan 55'ini sarı-lacivertli ekip kazanırken Trabzonspor, 44 galibiyet elde etti. 39 müsabakada taraflar eşitliği bozamadı. Bu maçlarda Fenerbahçe 181 gol atarken Trabzonspor 157 kez gol sevinci yaşadı.

LİGDE FENERBAHÇE ÖNDE

İki takım lig tarihinde 105 kez karşı karşıya gelirken bu maçlarda Fenerbahçe'nin rakibine 44-27 üstünlük kurdu. İki takım ligdeki 34 maçtan, birer puanla ayrıldı. Ligde Fenerbahçe'nin 145 golüne Trabzonspor, 111 golle karşılık verdi.

TRABZONSPOR İÇ SAHADA ÜSTÜN

İki takım arasında Trabzon'daki maçlarda bordo-mavili takımın üstünlüğü var. Trabzon'da oynanan resmi ve özel toplam 58 maçta Trabzonspor 25, Fenerbahçe 20 galibiyet alırken taraflar, 13 karşılaşmada eşitliği bozamadı. Bu müsabakalarda Trabzonspor 71, Fenerbahçe 65 gol attı. Ligde ise iki takım arasında eşitlik söz konusu. Trabzon'daki 52 maçtan 20'sini bordo-mavili takım, 20'sini de sarı-lacivertliler kazanmayı başarırken 12 müsabaka beraberlikle sonuçlandı. Trabzon'daki lig maçlarında Fenerbahçe 63, Trabzonspor ise 61 gol kaydetti.

EN FARKLI GALİBİYETLER

Fenerbahçe, Trabzonspor'u 5 Mart 1989'da Kadıköy'deki lig maçında 5-1, 2015-16'da ise Trabzon'da yarıda kalan lig müsabakasında 4-0 yendi. Trabzonspor ise Fenerbahçe karşısında tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerini, 11 Ağustos 1992'de Kadıköy'de Şenol Çorlu'nun jübile maçında 4-1, 26 Aralık 1976 ve 9 Mart 1991 tarihlerinde de Trabzon'daki lig maçlarında 3-0'lık sonuçlarla aldı.

EN GOLLÜ MAÇLAR

İki takım arasındaki en gollü maç, 6 Ekim 1990'da Fenerbahçe Stadı'nda yapıldı. Toplam 8 gol atılan lig mücadelesinde Trabzonspor, Fenerbahçe'ye 5-3 üstünlük kurdu. Bordo-mavililer ayrıca, 21 Mayıs 1994'te Ankara 19 Mayıs Stadı'ndaki Başbakanlık Kupası maçında ve 6 Nisan 1997'de Trabzon'daki lig müsabakasında rakibini 4-3'lük skorlarla mağlup etti. Fenerbahçe ise 17 Ekim 1992'de Hüseyin Avni Aker Stadı'ndaki lig maçından 4-3 galip ayrılıp, 2000-2001 sezonunda İstanbul'daki lig mücadelesini de 5-2 kazandı.

TRABZONSPOR'UN GALİBİYET PLANI



Trabzonspor, evinde Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye yüksek motivasyon, oyun aklı ve özel bir taktik planla çıkacak. Rakibin en güçlü yönlerinden birisi olan orta sahada Folcarelli-Ouali ikilisinin uyumunu çok iyi kullanmayı düşünen Fatih Tekke'nin, ayrıca farklı bir plan hazırlayarak bu oyuncular üzerindeki yükü hafifletmeye çalışacağı da belirtildi. Büyük maçlar öncesinde oyuncularının üzerinde ekstra bir baskı ortamı oluşmasını istemeyen teknik ekip, tecrübeli isimlerden ve daha önce Türkiye'de büyük maç heyecanı yaşayan oyunculardan takım arkadaşlarına bu konuda yardımcı olmasını istedi. Teknik ekip, oyunculardan maç içerisinde sakin kalmaları, özgüvenli olmalarını ve yüksek tempoda mücadele ederek taraftarların da desteğiyle oyunu daha çok kontrol etmelerini istedi. Ayrıca Tekke'nin derbide rakibin yıldız isimlerine karşı özel bir önlem almayacağı ve takım oyununa sadık kalmanın ön planda tutulacağı belirtildi. Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki en önemli silahı yine golcüsü Paul Onuachu olacak. Samsunspor ile oynanan maçta bir sakatlık yaşayan ve bu nedenle hafta içerisinde kaçırdığı antrenmanlar nedeniyle korku yaşatan Onuachu'yu Fenerbahçe ceza sahasında daha çok topla buluşturmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke, onun bitiriciliğinden yararlanmaya çalışacak. Ayrıca Trabzonspor'un gizli golcüsü Ernest Muçi de takımın gol yollarında daha etkili olması için sık sık şut tehdidinde bulunacak.



