Trabzonspor tribünlerinden tepki

Trabzonspor taraftarları, Fenerbahçe'ye 3-2 kaybettikleri maçın ardından istifa tezahüratlarında bulundu.
Hem maçın hakemi Halil Umut Meler'e hem de Trabzonspor yönetimine tepki gösterdi.
Halil Umut Meler'e gösterilen tepkilerin ardından 'Yönetim istifa', 'Ertuğrul istifa' tezahüratları yapıldı.
Futbolcular ise tribünden alkış aldı.
Hem maçın hakemi Halil Umut Meler'e hem de Trabzonspor yönetimine tepki gösterdi.
Halil Umut Meler'e gösterilen tepkilerin ardından 'Yönetim istifa', 'Ertuğrul istifa' tezahüratları yapıldı.
Futbolcular ise tribünden alkış aldı.