Sadettin Saran'dan Trabzonspor maçı sonrası şampiyonluk mesajı!

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sarı-lacivertli futbol takımının deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından, "Mutluyuz. 12 haftamız, 12 maçımız var, önümüze bakıyoruz." dedi.



Saran, Papara Park'taki karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kente geldikleri andan itibaren Trabzon halkı başta olmak üzere Trabzon Valisi, emniyet güçleri ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından çok güzel ağırlandıklarını söyledi.



Kendileriyle çok güzel ilgilenildiğini vurgulayan Saran, "Umudumuz, bundan sonra deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızda olan bu gerginliğin inşallah bitmesidir. Yönetim olarak en büyük umudumuz bu. Tekrar kendilerine sizin huzurunuzda teşekkür ediyoruz." diye konuştu.



Saran, galibiyete ilişkin bir soru üzerine de "Mutluyuz. 12 haftamız, 12 maçımız var, önümüze bakıyoruz." ifadesini kullandı.



