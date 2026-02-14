14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-1
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
3-1DA

Sadettin Saran'dan Trabzonspor maçı sonrası şampiyonluk mesajı!

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Trabzonspor maçı sonrası konuştu.

calendar 14 Şubat 2026 22:46 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 23:36
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Sadettin Saran'dan Trabzonspor maçı sonrası şampiyonluk mesajı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sadettin Saran, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında sarı-lacivertli futbol takımının deplasmanda Trabzonspor'u 3-2 yendiği maçın ardından, "Mutluyuz. 12 haftamız, 12 maçımız var, önümüze bakıyoruz." dedi. 

Saran, Papara Park'taki karşılaşmanın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kente geldikleri andan itibaren Trabzon halkı başta olmak üzere Trabzon Valisi, emniyet güçleri ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ertuğrul Doğan tarafından çok güzel ağırlandıklarını söyledi.

Kendileriyle çok güzel ilgilenildiğini vurgulayan Saran, "Umudumuz, bundan sonra deplasman maçlarına taraftarların da gelmesi ve aramızda olan bu gerginliğin inşallah bitmesidir. Yönetim olarak en büyük umudumuz bu. Tekrar kendilerine sizin huzurunuzda teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Saran, galibiyete ilişkin bir soru üzerine de "Mutluyuz. 12 haftamız, 12 maçımız var, önümüze bakıyoruz." ifadesini kullandı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.