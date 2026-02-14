14 Şubat
Domenico Tedesco, üç orta saha tercihinin nedenini açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor maçı öncesi konuştu.

calendar 14 Şubat 2026 19:19
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli teknik adam, takımının hazırlık sürecinden memnun olduğunu vurgulayarak, "Amacımız maçı kazanmak. Oyuncular iyi antrenman yaptılar. İyi hislere sahibiz. İsmail bu göreve alışık. N'Golo alışık. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Maçı kazanmaya hazırız" ifadelerini kullandı.

"TOPA SAHİP OLMAK İSTİYORUZ" 

Trabzonspor'un oyun yapısına da değinen Tedesco, zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti:

"Bizler topun bizde kalmasını istiyoruz. Trabzonspor'a karşı bunu yapmak kolay değil. İlk hatları tempolu. Augusto şiddetli baskı yapıyor, Muçi baskı yapıyor, bekleri önde baskı yapıyor. Maçı kontrol etmeye çalışacağız ama taktik olarak esneğiz."

"KISA DA OYNARIZ UZUN DA" 

Oyun planında esnek olacaklarının altını çizen İtalyan teknik direktör, "Zaman zaman kısa, zaman zaman uzun paslar yapacağız. Bu kalitemiz var. Maça hazırız. Yapmamız gereken odaklanmak, duygusal kontrole sahip olmak ve sadece saha içine motive olmak" dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
