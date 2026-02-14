Domenico Tedesco, üç orta saha tercihinin nedenini açıkladı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, Trabzonspor karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulundu.



Sarı-lacivertli teknik adam, takımının hazırlık sürecinden memnun olduğunu vurgulayarak, "Amacımız maçı kazanmak. Oyuncular iyi antrenman yaptılar. İyi hislere sahibiz. İsmail bu göreve alışık. N'Golo alışık. Bu maç için sabırsızlanıyoruz. Maçı kazanmaya hazırız" ifadelerini kullandı.



"TOPA SAHİP OLMAK İSTİYORUZ"



Trabzonspor'un oyun yapısına da değinen Tedesco, zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını belirtti:



"Bizler topun bizde kalmasını istiyoruz. Trabzonspor'a karşı bunu yapmak kolay değil. İlk hatları tempolu. Augusto şiddetli baskı yapıyor, Muçi baskı yapıyor, bekleri önde baskı yapıyor. Maçı kontrol etmeye çalışacağız ama taktik olarak esneğiz."



"KISA DA OYNARIZ UZUN DA"



Oyun planında esnek olacaklarının altını çizen İtalyan teknik direktör, "Zaman zaman kısa, zaman zaman uzun paslar yapacağız. Bu kalitemiz var. Maça hazırız. Yapmamız gereken odaklanmak, duygusal kontrole sahip olmak ve sadece saha içine motive olmak" dedi.



