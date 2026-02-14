Trabzonspor Fenerbahçe maçı BEIN izle, TS FB derbi izle

TRABZONSPOR'UN GALİBİYET PLANI



Trabzonspor, evinde Fenerbahçe ile oynayacağı derbiye yüksek motivasyon, oyun aklı ve özel bir taktik planla çıkacak. Rakibin en güçlü yönlerinden birisi olan orta sahada Folcarelli-Ouali ikilisinin uyumunu çok iyi kullanmayı düşünen Fatih Tekke'nin, ayrıca farklı bir plan hazırlayarak bu oyuncular üzerindeki yükü hafifletmeye çalışacağı da belirtildi. Büyük maçlar öncesinde oyuncularının üzerinde ekstra bir baskı ortamı oluşmasını istemeyen teknik ekip, tecrübeli isimlerden ve daha önce Türkiye'de büyük maç heyecanı yaşayan oyunculardan takım arkadaşlarına bu konuda yardımcı olmasını istedi. Teknik ekip, oyunculardan maç içerisinde sakin kalmaları, özgüvenli olmalarını ve yüksek tempoda mücadele ederek taraftarların da desteğiyle oyunu daha çok kontrol etmelerini istedi. Ayrıca Tekke'nin derbide rakibin yıldız isimlerine karşı özel bir önlem almayacağı ve takım oyununa sadık kalmanın ön planda tutulacağı belirtildi. Trabzonspor'un Fenerbahçe maçındaki en önemli silahı yine golcüsü Paul Onuachu olacak. Samsunspor ile oynanan maçta bir sakatlık yaşayan ve bu nedenle hafta içerisinde kaçırdığı antrenmanlar nedeniyle korku yaşatan Onuachu'yu Fenerbahçe ceza sahasında daha çok topla buluşturmak isteyen teknik direktör Fatih Tekke, onun bitiriciliğinden yararlanmaya çalışacak. Ayrıca Trabzonspor'un gizli golcüsü Ernest Muçi de takımın gol yollarında daha etkili olması için sık sık şut tehdidinde bulunacak.





22. haftayı kayıpsız geçen Galatasaray'ın ardından takibe devam eden Fenerbahçe ve Trabzonspor, karşılaşmadan galip gelerek puan farkının açılmasına izin vermek istemiyor. Domenico Tedesco yönetiminde yoluna namağlup devam eden sarı-lacivertliler, bu sezon derbilerde mağlubiyet yaşamadı. Söz konusu kritik mücadele öncesinde Fenerbahçe cephesinde yeni bir gelişme ortaya çıktı. Trabzon deplasmanı öncesi takıma başarı dileyerek moral veren Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, galibiyet ödülünü de belirledi. Başkan Sadettin Saran, oyuncuları mutlu edecek özel bir prim müjdesinde bulundu. Futbolcularla görüşen başkan, takıma galibiyet halinde 1 milyon Euro prim dağıtacağını açıkladı.Şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren haftada Fenerbahçe, zorlu Trabzonspor deplasmanına çıkıyor. Sarı-Lacivertliler için sezonun en kritik virajlarından biri olarak görülen mücadelede tek hedef galibiyet. Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Domenico Tedesco ise tüm planlarını 3 puan üzerine kurmuş durumda. Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Tedesco'nun kafasında beraberlik senaryosu bulunmuyor. İtalyan teknik adam, takımını sahaya kazanma odaklı ve cesur bir oyun anlayışıyla sürmeye hazırlanıyor. Kadıköy'deki baskılı ve tempolu oyun karakterinin Trabzon deplasmanında da sahaya yansıtılması bekleniyor. Teknik heyetin analizlerinde Bordo-Mavililer'in savunma hattına yoğunlaşıldığı öğrenildi. Özellikle ön alan baskısıyla rakibi hataya zorlamak, topu hızlı kazanarak geçiş oyununda etkili olmak planın temelini oluşturuyor. Sarı Lacivertliler'in referans aldığı maç ise Süper Kupa finalinde Galatasaray karşısında ortaya koyduğu oyun. O karşılaşmadaki agresif pres, tempolu hücum organizasyonları ve topa hükmeden yapı, Trabzon deplasmanında da sahaya yansıtılmak isteniyor. İki maçlık cezasını tamamlayan Milan Skriniar sahalara dönüyor. Slovak stoper, Trabzonspor karşılaşmasında formasına kavuşacak. Fenerbahçe'nin kaptanı olan tecrübeli savunma oyuncusunun, Bordo- Mavililer'in golcü ismi Paul Onuachu ile birebir eşleşmesi bekleniyor. Teknik heyetin, özellikle hava toplarındaki etkinliğiyle öne çıkan Onuachu'ya karşı savunmanın merkezinde Milan Skriniar'a özel görev verdiği öğrenildi.Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Trabzonspor ile karşılaşacak. Papara Park'ta saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Bersan Duran yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Melih Aldemir olacak. VAR koltuğunda ise Ömer Faruk Turtay oturacak. Karşılaşma Bein Sports 1'den naklen yayınlanacak.