14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
1-023'
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
3-061'
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-257'
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Khephren Thuram, Inter kadrosunda yok!

Juventus'ta sakatlığı bulunan orta saha oyuncusu Khephren Thuram, Inter maçının kadrosunda yer almadı.

calendar 14 Şubat 2026 13:48
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Khephren Thuram, Inter kadrosunda yok!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



İtalya Serie A'da Inter ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Juventus'ta bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı.

Luciano Spalletti'nin ekibinde sakatlığı bulunan Fransız orta saha oyuncusu Khephren Thuram, Inter maçının kadrosunda yer almadı.

SIRADAKİ RAKİP GALATASARAY

Juventus, Inter maçının ardından salı günü Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray deplasmanına konuk olacak.

GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

İtalyan basınında yer alan haberde, Thuram'ın sakatlığının ardından sahalara geri dönüş tarihinin bilinmediği kaydedildi. 24 yaşındaki futbolcunun durumunun Galatasaray karşılaşması veya ligdeki bir sonraki maç haftasında değerlendirilebileceği yazıldı.

Juventus forması altında bu sezon 31 maçta süre bulan Thuram, 2 gol attı ve 3 asist yaptı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 22 6 5 11 26 31 23
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Rizespor 22 4 9 9 24 33 21
14 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
