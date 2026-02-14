Hentbol Erkekler Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmaları

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Lig'de 2025-2026 sezonuna, 23. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde haftanın maç programı şöyle:
15 Şubat:
14.00 Rize Belediyespor-Altınpost Giresunspor (Yenişehir)
16.00 Ankara Hentbol-Köyceğiz Belediyespor (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
16 Şubat:
19.00 İstanbul Gençlik-Trabzon Büyükşehir Belediyespor (Haldun Alagaş)
25 Şubat:
13.00 Nilüfer Belediyespor-Güneysuspor (Üçevler)
26 Şubat:
16.00 Spor Toto-Beşiktaş (Prof. Dr. Yaşar Sevim)
