14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
1-023'
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
3-061'
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-257'
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Milli atıcı Elif Berfin Altun, Avrupa şampiyonu!

Mardinli milli atıcı Elif Berfin Altun, Bulgaristan'da düzenlenen Gençler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Havalı Tüfek Solo Genç Kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak bir kez daha Avrupa şampiyonu oldu.

14 Şubat 2026 13:19
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Milli atıcı Elif Berfin Altun, Avrupa şampiyonu!
Mardin'de 'Rekortmen kız' olarak bilinen, atıcılıkta 30'un üzerinde şampiyonluğu ve 18 Türkiye rekoru bulunan milli sporcu Elif Berfin Altun (18), Bulgaristan'daki Gençler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, tekrar Avrupa Şampiyonu oldu.

Mardin'de 8 yıl önce antrenör annesi Nedret Altun ve milli sporcu babası Hakan Altun'u örnek alarak başladığı atıcılıkta ilk katıldığı müsabakada Türkiye birincisi olan Elif Berfin Altun, girdiği müsabakalarda bugüne kadar 30'dan fazla şampiyonluk elde etti. Kentte 'Rekortmen kız' olarak anılan ve girdiği müsabakalarda 18 kez de Türkiye rekoru kıran Berfin, geçen yıl Mart ayında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen yarışmada Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Milli atıcı Elif Berfin Altun, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde Gençler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Havalı Tüfek Solo Genç Kadınlar kategorisinde altın madalya elde etti. Elif, 2028'de Los Angeles'ta yapılacak Yaz Olimpiyatları'na katılmayı ve madalya kazanmayı hedefliyor.

Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "09-15 Şubat 2026 tarihlerinde Burgaz/Bulgaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, Havalı Tüfek Solo Genç Kadınlar kategorisinde milli sporcumuz Elif Berfin Altun altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcumuzu gösterdiği başarı ve ülkemiz ile şehrimize yaşattığı büyük gurur için gönülden tebrik ederiz." denildi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 22 6 5 11 26 31 23
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Rizespor 22 4 9 9 24 33 21
14 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
