Mardin'de 'Rekortmen kız' olarak bilinen, atıcılıkta 30'un üzerinde şampiyonluğu ve 18 Türkiye rekoru bulunan milli sporcu Elif Berfin Altun (18), Bulgaristan'daki Gençler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak, tekrar Avrupa Şampiyonu oldu.



Mardin'de 8 yıl önce antrenör annesi Nedret Altun ve milli sporcu babası Hakan Altun'u örnek alarak başladığı atıcılıkta ilk katıldığı müsabakada Türkiye birincisi olan Elif Berfin Altun, girdiği müsabakalarda bugüne kadar 30'dan fazla şampiyonluk elde etti. Kentte 'Rekortmen kız' olarak anılan ve girdiği müsabakalarda 18 kez de Türkiye rekoru kıran Berfin, geçen yıl Mart ayında Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen yarışmada Avrupa Gençler Şampiyonu oldu. Milli atıcı Elif Berfin Altun, Bulgaristan'ın Burgaz kentinde Gençler Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda Havalı Tüfek Solo Genç Kadınlar kategorisinde altın madalya elde etti. Elif, 2028'de Los Angeles'ta yapılacak Yaz Olimpiyatları'na katılmayı ve madalya kazanmayı hedefliyor.



Mardin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "09-15 Şubat 2026 tarihlerinde Burgaz/Bulgaristan'da düzenlenen Havalı Silahlar Gençler Avrupa Şampiyonası'nda, Havalı Tüfek Solo Genç Kadınlar kategorisinde milli sporcumuz Elif Berfin Altun altın madalyanın sahibi oldu. Milli sporcumuzu gösterdiği başarı ve ülkemiz ile şehrimize yaşattığı büyük gurur için gönülden tebrik ederiz." denildi.



