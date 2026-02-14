14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
0-025'
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-290'
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-124'
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
1-026'
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
0-025'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
1-0DA
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
2-026'
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-289'
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Mustafa Gürsel: "Taraftarın tepkisi beni üzdü"

TFF 1. Lig'de Serikspor'a 2-0 mağlup olan Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, zor bir dönemden geçtiklerini belirterek taraftarın destek vermemesine sitem etti.

calendar 14 Şubat 2026 16:42
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Mustafa Gürsel: 'Taraftarın tepkisi beni üzdü'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Serikspor'a 2-0 yenilen Bandırmaspor'da teknik direktör Mustafa Gürsel, "Çok şanssız bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde bugün taraftarımızın bu takımın arkasında olmasını beklerdim." dedi.
 
Gürsel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, kaybettiklerinin yanı sıra taraftarın tutumuna çok üzüldüğünü söyledi.
 
Takımda doğrudan oynayan 7 oyuncunun sahada yer alamadığını vurgulayan Gürsel, şunları kaydetti:
 
"Elimizde olmayan çok şanssız bir dönemden geçiyoruz. Böyle bir dönemde, bugün taraftarımızın bu takımın arkasında olmasını beklerdim. Futbolda maç kaybedilebilir, olabilir ama bu takım buralara kolay gelmedi. Taraftarımızın bugün destek vermemesi, zor günde bu takımın yanında olmamaları beni şahsen üzdü. Biz daha önce de maç kaybettik, hep üstesinden geldik. Bu takım yine kalkar. Ben hoca olarak bu sene aynı 11'le ikinci hafta dahi çıkamadım. Ameliyattan dönen oyuncularımız var, futbolda böyle dönemler var. Yıkılmamak lazım, mazeret üretmemek lazım. Biz öyle durmaya çalışıyoruz ama taraftarın tutumu beni bayağı üzdü."
 
Başarılı olmak için çok çalıştıklarını aktaran Gürsel, "Oyuncularımla gece gündüz emek veriyoruz, Takım içi eksiklik ağzımızdan hiç çıkmadı. Hiçbir zaman bir mazeret üretmedik. Sahaya çıktık, hep iyi sonuçlar aldık. Futbolda bunlar var. Bugün de her şeyin ters gittiği bir gün oldu ama maçta belli bölümlerde takıma olan tepkileri, bize olan tepkileri hak etmediğimizi düşünüyorum. Bu takım hep onlara güzellikler yaşattı. Başkanımızla bir değerlendirme yapacağım. Bizim için, kulüp için, camia için ne hayırlı olacaksa o kararı vermek lazım." ifadelerini kullandı.
 
- Serikspor cephesi
 
Serikspor Teknik Sorumlusu Mustafa Boran da üst sıralara tırmanmak için mücadele ettiklerini dile getirdi.
 
Boran, takımdaki olumsuzluğu dağıtmak için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu maça istekli ve bilinçli bir şekilde hazırlandık. Sahada da diğer haftalara nazaran daha kompakt, daha kolektif bir takım vardı. Hem konsantrasyonu yüksek hem de özverisi yüksek bir takım vardı. Bugün de burada amacımıza ulaştık, 3 puan aldık. Şimdi sezonun ilk iç saha maçını oynayacağız. Çarşamba günü Çorum ile kendi evimizde, seyircimizle buluşacağız. Üzerimizde bunun heyecanı var. İnşallah bugünkü 3 puanı orada taçlandırıp üst sıralara doğru emin adımlarla ilerlemeyi düşünüyoruz. Serikspor'u bu sene 1. Lig'de tutmak istiyoruz." diye konuştu.
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 23 24 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 24 34 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.