14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-090'
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
1-051'
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-390'
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-290'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
2-125'
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Albert Riera, 7 haftalık hasreti bitirdi

Albert Riera, Eintracht Frankfurt'un 7 maçlık galibiyet hasretini Gladbach karşısında bitirdi.

14 Şubat 2026 19:27
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Albert Riera, 7 haftalık hasreti bitirdi
Almanya 1. Bundesliga'nın 22. haftasında Eintracht Frankfurt ile Borussia Mönchegladbach karşı karşıya geldi. Deutsche Bank Park'ta oynanan mücadeleyi ev sahibi Frankfurt, 3-0'lık skorla kazandı.

Eintracht Frankfurt'a galibiyeti getiren golleri 24. dakikada Nathaniel Brown, 34. dakikada Ayoube Amaimouni ve 75. dakikada Ansgar Knauff kaydetti.

Frankfurt forması giyen milli oyuncumuz Can Uzun, kas sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda yer almadı.

FRANKFURT'TAN RIERA İLE İLK GALİBİYET

Albert Riera ile ikinci lig maçına çıkan ve ilk galibiyetini elde eden Frankfurt, ligde 7 maç sonra kazandı ve puanını 31'e yükseltti.

Ligdeki galibiyet hasreti 6 maça çıkan Gladbach, 22 puanda kaldı.

RIERA'NIN 3. SINAVI: BAYERN MÜNİH

Frankfurt, gelecek hafta Bayern Münih'e konuk olacak. Gladbach ise Freiburg deplasmanına gidecek.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
