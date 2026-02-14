Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu formunu yükseltti.
Avrupa'da fileleri havalandırsa da Süper Lig'de uzun süre gol hasreti çeken Kerem Aktürkoğlu, Trabzonspor karşısında sol çaprazdan şık bir vuruşla Andre Onana'yı mağlup etmeyi başardı.
İlk 7 lig maçında ağları havalandıramayan Kerem, 9 Kasım'da Kayserispor'a karşı 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.
Kayserispor maçı sonrası oynadığı 8 maçı yine boş geçen Kerem Aktürkoğlu, 2 gol attığı Gençlerbirliği maçının ardından Trabzonspor'a karşı da gol atarak son 2 maçtaki gol sayısını 3'e yükseltti.
Fenerbahçe'de Kerem Aktürkoğlu çıkışa geçti!
Fenerbahçe'nin milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, son haftalarda formunu yükseltti.
