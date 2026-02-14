Bayer Leverkusen, St.Pauli'ye acımadı

Almanya 1. Bundesliga'nın 22. haftasında Bayer Leverkusen ile St. Pauli karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leverkusen, 4-0'lık skorla kazandı.
Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Jarell Quansah, 14. dakikada Patrick Schick, 52. dakikada Edmond Tapsoba ve 78. dakikada Ernest Poku kaydetti.
Son 4 maçta 10 puan toplayan Leverkusen, puanını 39'a yükseltti. St. Pauli ise 17 puanla küme düşme hattında kaldı.
Leverkusen, gelecek hafta Union Berlin deplasmanına gidecek. St. Pauli ise Werder Bremen ile karşılaşacak.
