14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-053'
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-290'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
2-127'
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Bayer Leverkusen, St.Pauli'ye acımadı

Bayer Leverkusen, küme düşme hattındaki St.Pauli'ye 4-0'lık skorla mağlup etti ve ilk 4 iddiasını sürdürdü.

calendar 14 Şubat 2026 19:22
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Bayer Leverkusen, St.Pauli'ye acımadı
Almanya 1. Bundesliga'nın 22. haftasında Bayer Leverkusen ile St. Pauli karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Leverkusen, 4-0'lık skorla kazandı.

Leverkusen'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Jarell Quansah, 14. dakikada Patrick Schick, 52. dakikada Edmond Tapsoba ve 78. dakikada Ernest Poku kaydetti.

Son 4 maçta 10 puan toplayan Leverkusen, puanını 39'a yükseltti. St. Pauli ise 17 puanla küme düşme hattında kaldı.

Leverkusen, gelecek hafta Union Berlin deplasmanına gidecek. St. Pauli ise Werder Bremen ile karşılaşacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
