14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-3
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
1-190'
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
3-1
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-3
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Fenerbahçe'de Marco Asensio, uçuşa geçti!

Fenerbahçe forması giyen İspanyol yıldız Marco Asensio, form grafiği ile dikkat çekti

14 Şubat 2026 21:24
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Marco Asensio, uçuşa geçti!






Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, performansıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. 

Orta alanda Paul Onuachu'nun kaptığı top sonrası kısa paslarla hızla çıkan Fenerbahçe'de, Anderson Talisca sol kanada aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanı çaprazından geriye doğru çıkardığı topa, penaltı noktasının hemen solundan sol ayağıyla gelişine vuran Asensio, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlara gönderdi.

İspanyol yıldızın form grafiği ise dikkat çekici. Marco Asensio, son 14 lig maçının 12'sinde gol ya da asistle skora doğrudan katkı sağladı.

Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde hem 10+ gol atan hem de 8+ asist yapan oyuncular:

- Michael Olise (10 gol & 16 asist)
- Luis Diaz (13 gol & 10 asist)
- Marco Asensio (10 gol & 8 asist)
- Lamine Yamal (10 gol & 8 asist)



TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
