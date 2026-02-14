Fenerbahçe'de Marco Asensio, uçuşa geçti!

Fenerbahçe'nin İspanyol yıldızı Marco Asensio, performansıyla göz kamaştırmaya devam ediyor.



Orta alanda Paul Onuachu'nun kaptığı top sonrası kısa paslarla hızla çıkan Fenerbahçe'de, Anderson Talisca sol kanada aktardı. Kerem Aktürkoğlu'nun ceza alanı çaprazından geriye doğru çıkardığı topa, penaltı noktasının hemen solundan sol ayağıyla gelişine vuran Asensio, meşin yuvarlağı uzak direğin dibinden ağlara gönderdi.



İspanyol yıldızın form grafiği ise dikkat çekici. Marco Asensio, son 14 lig maçının 12'sinde gol ya da asistle skora doğrudan katkı sağladı.



Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde hem 10+ gol atan hem de 8+ asist yapan oyuncular:



- Michael Olise (10 gol & 16 asist)

- Luis Diaz (13 gol & 10 asist)

- Marco Asensio (10 gol & 8 asist)

- Lamine Yamal (10 gol & 8 asist)







