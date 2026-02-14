Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Arnavut yıldız Ernest Muçi, Fenerbahçe derbisini de boş geçmedi.



Nwaiwu'nun savunmadan uzun pasına hareketlenen Ernest Muçi, Oosterwolde ve Skriniar'ı ekarte ederek aşırtma vuruşla ağları havalandırdı.







Ligde kasım ayı sonundan itibaren müthiş bir form grafiği yakalayan Ernest Muçi, son 12 lig maçında 10. golünü attı. Arnavut 10 numara, ayrıca 3 de asist yaptı.



PERFORMANSI



Bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıkan Muçi, 12 gol 4 asistlik performans sergiledi.



