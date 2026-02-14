14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
2-2DA
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
0-025'
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-1
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
1-027'
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-2
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
4-390'
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Trabzonspor'da Muçi fırtınası!

Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Ernest Muçi, Fenerbahçe derbisinde de gol sevinci yaşadı.

calendar 14 Şubat 2026 20:23 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 20:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'da Muçi fırtınası!
Trabzonspor'un Beşiktaş'tan kiraladığı Arnavut yıldız Ernest Muçi, Fenerbahçe derbisini de boş geçmedi. 

Nwaiwu'nun savunmadan uzun pasına hareketlenen Ernest Muçi, Oosterwolde ve Skriniar'ı ekarte ederek aşırtma vuruşla ağları havalandırdı.



Ligde kasım ayı sonundan itibaren müthiş bir form grafiği yakalayan Ernest Muçi, son 12 lig maçında 10. golünü attı. Arnavut 10 numara, ayrıca 3 de asist yaptı.

PERFORMANSI

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 22 maça çıkan Muçi, 12 gol 4 asistlik performans sergiledi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 50 19 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 42 25 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
