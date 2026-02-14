14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-054'
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-290'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
2-128'
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Fiorentina'dan sürpriz galibiyet!

Fiorentina, zorlu Como deplasmanında kazandı ve kümede kalma yolunda hayati bir 3 puan elde etti.

14 Şubat 2026 18:59
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Fiorentina'dan sürpriz galibiyet!






İtalya Serie A'nın 25. haftasında Como ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Fiorentina 2-1'lik skorla kazandı.

Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Nicolo Fagioli ve 54. dakikada penaltıdan Moise Kean kaydetti.

Fiorentina'da teknik direktör Paolo Vanoli, 70. dakikada kırmızı kart gördü.

Como'nun tek sayısı 77. dakikada Fabiano Parisi'nin kendi kalesine attığı golle geldi.

FIORENTINA'DAN HAYATİ 3 PUAN

3 hafta sonra kazanan Fiorentina, puanını 21'e yükseltti ve kümede kalma yolunda önemli bir 3 puan elde etti.

Avrupa kupalarına katılım için mücadele eden Como ise 3 hafta sonra kaybetti ve 41 puanda kaldı.

GELECEK HAFTA KRİTİK MAÇLAR

Como, gelecek hafta Milan deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Artemio Franchi'de son sıradaki Pisa'yı ağırlayacak.

  
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
