İtalya Serie A'nın 25. haftasında Como ile Fiorentina karşı karşıya geldi. Stadio Giuseppe Sinigaglia'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Fiorentina 2-1'lik skorla kazandı.



Fiorentina'ya galibiyeti getiren golleri 26. dakikada Nicolo Fagioli ve 54. dakikada penaltıdan Moise Kean kaydetti.



Fiorentina'da teknik direktör Paolo Vanoli, 70. dakikada kırmızı kart gördü.



Como'nun tek sayısı 77. dakikada Fabiano Parisi'nin kendi kalesine attığı golle geldi.



FIORENTINA'DAN HAYATİ 3 PUAN



3 hafta sonra kazanan Fiorentina, puanını 21'e yükseltti ve kümede kalma yolunda önemli bir 3 puan elde etti.



Avrupa kupalarına katılım için mücadele eden Como ise 3 hafta sonra kaybetti ve 41 puanda kaldı.



GELECEK HAFTA KRİTİK MAÇLAR



Como, gelecek hafta Milan deplasmanına gidecek. Fiorentina ise Artemio Franchi'de son sıradaki Pisa'yı ağırlayacak.



