İngiltere FA Cup 4. Tur mücadelesinde Burton Albion, sahasında West Ham United'ı konuk etti.



Pirelli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Mücadelede kilidi açan gol ise uzatma dakikalarında geldi.



Konuk ekip West Ham, 95. dakikada Crysencio Summerville'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve bu skorla adını bir üst tura yazdırdı.



West Ham'da Freddie Botts, 101. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ancak kalan dakikalarda skor değişmedi.





Nuno Espirito Santo'nun ekibi West Ham, bu sonucun ardından adını bir üst tura yazdırdı. Gary Bowyer'in ekibi Burton Albion ise turnuvaya veda etti.



