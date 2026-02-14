14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
0-025'
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-290'
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-124'
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
1-026'
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
0-025'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
1-0DA
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
2-026'
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-289'
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

West Ham, Summerville ile uzatmalarda turladı!

İngiltere FA Cup 4. Tur maçında West Ham United, deplasmanda 3. Lig temsilcisi Burton Albion ile normal süresi 0-0 sona eren karşılaşmayı uzatmalarda 1-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

calendar 14 Şubat 2026 17:56
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

İngiltere FA Cup 4. Tur mücadelesinde Burton Albion, sahasında West Ham United'ı konuk etti. 

Pirelli Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın normal süresi 0-0'lık eşitlikle tamamlandı. Mücadelede kilidi açan gol ise uzatma dakikalarında geldi.

Konuk ekip West Ham, 95. dakikada Crysencio Summerville'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti ve bu skorla adını bir üst tura yazdırdı.

West Ham'da Freddie Botts, 101. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ancak kalan dakikalarda skor değişmedi. 

Nuno Espirito Santo'nun ekibi West Ham, bu sonucun ardından adını bir üst tura yazdırdı. Gary Bowyer'in ekibi Burton Albion ise turnuvaya veda etti.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 23 24 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 24 34 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
