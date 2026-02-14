14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
0-025'
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-290'
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-124'
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
1-026'
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
0-025'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
1-0DA
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
2-026'
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-289'
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Trabzonspor U19, Fenerbahçe U19'u son dakikalarda yıktı!

U19 PAF Ligi'nin 22. hafta maçında Trabzonspor, sahasında Fenerbahçe'yi 4-3 mağlup etti.

U19 PAF Ligi'nin 22. hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Trabzonspor, 4-3'lük skorla kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada Umut Beşli, 52. dakikada Mümin Barış Nazlı, 90. dakikada Yiğithan Çubukcu ve 90+6. dakikada Ahmet Babat kaydetti.



Fenerbahçe'nin gollerini ise 50 ve 78. dakikada Alaattin Ekici ile 90+3. dakikada Ömer Tiryakigil attı.

Teknik direktörlüğünü Mehmet Aurelio'nun yaptığı Fenerbahçe U19, ligde oynadığı son 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Trabzonspor U19 puanını 40'a yükseltirken, Fenerbahçe U19 26 puanda kaldı.

Gelecek hafta Trabzonspor U19, Gaziantep FK U19 deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe U19 ise sahasında Kasımpaşa U19'u ağırlayacak.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 23 24 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 24 34 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
