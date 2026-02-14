Trabzonspor U19, Fenerbahçe U19'u son dakikalarda yıktı!

U19 PAF Ligi'nin 22. hafta maçında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.



Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri'nde oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Trabzonspor, 4-3'lük skorla kazandı.



Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri, 15. dakikada Umut Beşli, 52. dakikada Mümin Barış Nazlı, 90. dakikada Yiğithan Çubukcu ve 90+6. dakikada Ahmet Babat kaydetti.







Fenerbahçe'nin gollerini ise 50 ve 78. dakikada Alaattin Ekici ile 90+3. dakikada Ömer Tiryakigil attı.



Teknik direktörlüğünü Mehmet Aurelio'nun yaptığı Fenerbahçe U19, ligde oynadığı son 5 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı.



Bu sonucun ardından Trabzonspor U19 puanını 40'a yükseltirken, Fenerbahçe U19 26 puanda kaldı.



Gelecek hafta Trabzonspor U19, Gaziantep FK U19 deplasmanına konuk olacak. Fenerbahçe U19 ise sahasında Kasımpaşa U19'u ağırlayacak.



