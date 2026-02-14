14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
0-026'
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-290'
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-225'
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
1-027'
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
0-025'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
1-0DA
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
2-027'
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-290'
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Zerenspor evinde Eczacıbaşı'na karşı son sette kazandı!

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Zerenspor TVF Ziraat Bankkart Salonu'nda konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 yendi.

calendar 14 Şubat 2026 17:36
Haber: AA
Zerenspor evinde Eczacıbaşı'na karşı son sette kazandı!
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Zerenspor, konuk ettiği Eczacıbaşı Dynavit'i 3-2 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Koray Yılmazgil, Meryem Tekol Pelenk

Zerenspor: Saliha Şahin, Beyza Arıcı, Malinov, Uzelac, Janset Cemre Erkul, Lazareva (Özlem Güven, Ceren Önal, Şeyma Ercan Küçükaslan, Eylül Karadaş, Gatina)

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kısal, Dilay Özdemir (Simge Aköz, Plummer, Elif Şahin, Meliha Diken, Maglio, Smrek)

Setler: 25-22, 27-25, 17-25, 27-29, 15-13

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 23 24 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 24 34 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
