Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Vanspor'u konuk etti.BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.Sivasspor'un golleri 8. dakikadave 28 ile 32. dakikalarda'dan geldi.Vanspor'a beraberliği getiren golleri ise 30 ve 68. dakikalardave 90+5. dakikadakaydetti.Sivasspor'da serbest vuruştan şık bir gol atan Rey Manaj, bir sezonluk aranın ardından geri döndüğü ikinci maçta iki gol kaydetti.Öte yandan Mehmet Altıparmak'ın ayrılığı sonrası Sivasspor'un başına geçen teknik direktör İsmet Taşdemir, ilk maçından beraberlikle ayrılmış oldu.Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Sivasspor, puanını 31'e yükseltti. Vanspor ise 35 puana ulaştı.Gelecek hafta Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Vanspor ise Bodrum FK'yi konuk edecek.