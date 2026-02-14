14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
3-0
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
2-054'
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-2
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-3
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
3-0
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
3-290'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
2-1
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
4-0
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
2-128'
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-3
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Rey Manaj duble yaptı; Sivasspor son anda yıkıldı

Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sivasspor'un Vanspor'u konuk ettiği maç, 3-3 berabere bitti.

calendar 14 Şubat 2026 18:04 | Son Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2026 18:11
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Rey Manaj duble yaptı; Sivasspor son anda yıkıldı
Trendyol 1. Lig'in 25. haftasında Sivasspor, Vanspor'u konuk etti.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele, 3-3 beraberlikle sonuçlandı.

Sivasspor'un golleri 8. dakikada Aaron Appindangoye ve 28 ile 32. dakikalarda Rey Manaj'dan geldi.

Vanspor'a beraberliği getiren golleri ise 30 ve 68. dakikalarda Kenneth Obinna Ma ve 90+5. dakikada Ensar Çavuşoğlu kaydetti.

REY MANAJ'DAN DUBLE

Sivasspor'da serbest vuruştan şık bir gol atan Rey Manaj, bir sezonluk aranın ardından geri döndüğü ikinci maçta iki gol kaydetti.


Öte yandan Mehmet Altıparmak'ın ayrılığı sonrası Sivasspor'un başına geçen teknik direktör İsmet Taşdemir, ilk maçından beraberlikle ayrılmış oldu.

Galibiyet hasreti 4 maça yükselen Sivasspor, puanını 31'e yükseltti. Vanspor ise 35 puana ulaştı.

Gelecek hafta Sivasspor, deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Vanspor ise Bodrum FK'yi konuk edecek.

 

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
