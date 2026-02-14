Çorum FK, Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi!

Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Çorum FK'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görevine son verildi.



Kulübün açıklamasında, "Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Hüseyin Eroğlu ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar diliyoruz. Teşekkürler Hüseyin Eroğlu." ifadelerine yer verildi.



Arca Çorum FK'de 25 Kasım 2025'te göreve gelen Eroğlu, kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 11 maçta 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 1 beraberlik elde etti.



''ADALET DUYGUMUZU ZEDELEYEN HAKEM KARARLARI''



Tecrübeli teknik adam, Çorum FK'ya şu sözlerle veda etti.



"Bazen her şey çok güzel başlar, güzel de bitmesi için inanılmaz çaba gösterirsiniz ama olmaz. Arca Çorum FK ile Süper Lig hedefiyle çıktığımız yolda ne yazık ki vedalaşmak zorunda kaldık. Bu vedada adalet duygumuzu zedeleyen hakem kararlarının çok önemli etkisi olduğunu tüm spor kamuoyunun bilmesini özellikle istiyorum. Lütfen bunu bir bahane olarak görmeyin. Futbol ailesinin bir ferdi olarak gerçekten kırgın ve üzgünüm."







