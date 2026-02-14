14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
2-2
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
0-026'
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
2-290'
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
0-225'
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
1-027'
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
0-025'
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
1-0DA
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
2-027'
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
3-290'
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
7-0
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-3
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Çorum FK, Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi!

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Çorum FK, teknik direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayırdığını açıkladı.

calendar 14 Şubat 2026 17:31
Haber: AA
Çorum FK, Hüseyin Eroğlu dönemi sona erdi!
Süper Lig'e çıkma mücadelesi veren Çorum FK'da, teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun görevine son verildi.

Kulübün açıklamasında, "Teknik direktörümüz Hüseyin Eroğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Göreve geldiği ilk günden bu yana kulübümüze emek veren değerli hocamız Hüseyin Eroğlu ve ekibine bundan sonraki kariyerlerinde yürekten başarılar diliyoruz. Teşekkürler Hüseyin Eroğlu." ifadelerine yer verildi.

Arca Çorum FK'de 25 Kasım 2025'te göreve gelen Eroğlu, kırmızı-siyahlı takımın başında çıktığı 11 maçta 5'er galibiyet ve mağlubiyetle 1 beraberlik elde etti.

''ADALET DUYGUMUZU ZEDELEYEN HAKEM KARARLARI''

Tecrübeli teknik adam, Çorum FK'ya şu sözlerle veda etti.

"Bazen her şey çok güzel başlar, güzel de bitmesi için inanılmaz çaba gösterirsiniz ama olmaz. Arca Çorum FK ile Süper Lig hedefiyle çıktığımız yolda ne yazık ki vedalaşmak zorunda kaldık. Bu vedada adalet duygumuzu zedeleyen hakem kararlarının çok önemli etkisi olduğunu tüm spor kamuoyunun bilmesini özellikle istiyorum. Lütfen bunu bir bahane olarak görmeyin. Futbol ailesinin bir ferdi olarak gerçekten kırgın ve üzgünüm."

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 22 5 11 6 23 24 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 24 34 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
