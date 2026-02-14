14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
1-023'
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
3-061'
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-257'
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Kocaelispor, istikrar için kazanmak istiyor!

Kocaelispor Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında evinde Gaziantep FK'yı ağırlıyor.

14 Şubat 2026


Trendyol Süper Lig'de deplasman maçlarında yaşadığı puan kayıpları nedeniyle dalgalı performans sergileyen Kocaelispor, son deplasman galibiyetiyle çıkış yakalayarak tabloyu tersine çevirmeyi hedefliyor.

Yeşil-siyahlı ekip, bu sezon elde ettiği 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucunda topladığı 27 puanla 9. sırada bulunuyor.

Sezona istediği gibi başlayamayan Körfez temsilcisi, ilk 7 haftada yalnızca 2 puan toplayarak kötü grafik sergiledi. Sonraki süreçte toparlanma sinyali veren Kocaelispor, inişli çıkışlı performansıyla orta sıralarda yer aldı.

Ligin 8'inci, 9'uncu ve 10'uncu haftalarında ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Alanyaspor'u mağlup ederek 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan yeşil-siyahlılar, sonraki dönemde benzer seri oluşturamadı.

Kocaeli temsilcisi, 15 Şubat Pazar günü 14.30'da Turka Araç Muayene Kocaeli Stadı'nda karşılaşacağı Gaziantep FK mücadelesinde hem hedeflediği istikrarlı grafiği sürdürebilmeyi hem de sahadan galibiyetle ayrılarak 28 puanla 8. sırada bulunan Gaziantep temsilcisinin önüne geçmeyi amaçlıyor.

- İstikrarı deplasman bozuyor

Kocaelispor'un istikrarlı sonuçlar alamamasında deplasman performansı belirleyici oldu. Bu sezon dış sahada yalnızca TÜMOSAN Konyaspor ve Zecorner Kayserispor'u mağlup eden Kocaelispor, deplasmanda oynadığı 10 müsabakada 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı ve 9 puan toplayabildi.

Kocaeli ekibinde iç sahada ise tam tersi tablo göze çarpıyor. Kocaelispor, sahasında oynadığı 11 müsabakada 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 18 puan topladı.

Teknik direktör Selçuk İnan, daha önce görev yaptığı Kasımpaşa ve Gaziantep FK'de de benzer deplasman performansı sergiledi. İnan, Kasımpaşa ile ligde çıktığı 5 deplasman maçında puan alamazken, Gaziantep FK ile 21 deplasman karşılaşmasında 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 14 mağlubiyet yaşadı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 22 6 5 11 26 31 23
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Rizespor 22 4 9 9 24 33 21
14 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
