Galatasaray'da korkulan olmadı!

Süper Lig'in 22. haftasında sahasında Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Galatasaray'da bu maç öncesi teknik direktör Okan Buruk ve teknik heyeti endişelendiren en önemli konulardan biri sakatlık konusuydu.
KORKULAN OLMADI
Geçmiş dönemde Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu maçlar öncesi sakatlık kabusu yaşayan (Fernando Muslera, Mauro Icardi) Galatasaray'da bu kez korkulan olmadı.
GÖZLER JUVENTUS MAÇINDA
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Juventus maçını da düşünerek Eyüpspor maçında rotasyonlu bir kadro sahaya sürdü. Eyüpspor maçını hasarsız geçen Galatasaray, gözünü artık Juventus karşılaşmasına çevirdi.
Galatasaray, Juventus ile ilk maçında salı günü karşı karşıya gelecek.
