14 Şubat
Trabzonspor-Fenerbahçe
20:00
14 Şubat
Gençlerbirliği-Rizespor
1-023'
14 Şubat
Hoffenheim-Freiburg
17:30
14 Şubat
Sevilla-Alaves
20:30
14 Şubat
Getafe-Villarreal
18:15
14 Şubat
Espanyol-Celta Vigo
16:00
14 Şubat
VfB Stuttgart-FC Köln
20:30
14 Şubat
Werder Bremen-Bayern Munih
17:30
14 Şubat
E. Frankfurt-Mönchengladbach
17:30
14 Şubat
Hamburger SV-Union Berlin
17:30
14 Şubat
Alanyaspor-Konyaspor
17:00
14 Şubat
Leverkusen-St. Pauli
17:30
14 Şubat
Bodrum FK-Keçiörengücü
19:00
14 Şubat
Sivasspor-Vanspor FK
16:00
14 Şubat
Erzurumspor-A.Demirspor
3-061'
14 Şubat
Bandırmaspor-Serik Belediyespor
0-257'
14 Şubat
Real Madrid-Real Sociedad
23:00

Errick McCollum Karşıyaka'ya icra gönderdi

Karşıyaka Basketbol'nın eski oyuncusu Errick McCollum, 110 bin dolar alacağı için FIBA'ya başvurarak icra takibi başlattı.

calendar 14 Şubat 2026 13:36
Haber: DHA, Fotoğraf: X.com
Errick McCollum Karşıyaka'ya icra gönderdi
Karşıyaka'nın eski basketbolcularından ABD'li oyun kurucu Errick McCollum, alacakları nedeniyle FIBA'ya başvurarak icra takibi başlattı.
 
Yeşil-kırmızılı formayı 2.5 sezon terleten 38 yaşındaki basketbolcuya kulübün 110 bin dolar borçlu olduğu, takside bölünen ödemenin gecikmesi nedeniyle Karşıyaka'ya transfer yasağı uygulandığı bildirildi.
 
McCollum, sanal medya hesabında yaptığı açıklamada 14 aydır Karşıyaka'dan ödeme beklediğini dile getirerek, "Sabırlı ve anlayışlı oldum ama bir insan ancak belli bir noktaya kadar aldatılıp yalanlara maruz kalabilir, sonrasında harekete geçilir" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş, daha sonra eski kulübü Galatasaray'a dönmüştü.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 21 14 7 0 48 18 49
3 Trabzonspor 21 13 6 2 41 23 45
4 Göztepe 21 11 7 3 27 12 40
5 Beşiktaş 21 10 7 4 37 27 37
6 Başakşehir 21 9 6 6 36 22 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Gaziantep FK 21 7 7 7 29 35 28
9 Kocaelispor 21 7 6 8 18 22 27
10 Alanyaspor 21 4 11 6 22 24 23
11 Gençlerbirliği 22 6 5 11 26 31 23
12 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
13 Rizespor 22 4 9 9 24 33 21
14 Konyaspor 21 4 8 9 24 33 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 21 2 9 10 17 43 15
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
