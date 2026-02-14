Errick McCollum Karşıyaka'ya icra gönderdi

Karşıyaka'nın eski basketbolcularından ABD'li oyun kurucu Errick McCollum, alacakları nedeniyle FIBA'ya başvurarak icra takibi başlattı.

Yeşil-kırmızılı formayı 2.5 sezon terleten 38 yaşındaki basketbolcuya kulübün 110 bin dolar borçlu olduğu, takside bölünen ödemenin gecikmesi nedeniyle Karşıyaka'ya transfer yasağı uygulandığı bildirildi.

McCollum, sanal medya hesabında yaptığı açıklamada 14 aydır Karşıyaka'dan ödeme beklediğini dile getirerek, "Sabırlı ve anlayışlı oldum ama bir insan ancak belli bir noktaya kadar aldatılıp yalanlara maruz kalabilir, sonrasında harekete geçilir" ifadelerini kullandı. Tecrübeli oyuncu Karşıyaka'dan Fenerbahçe'ye transfer olmuş, daha sonra eski kulübü Galatasaray'a dönmüştü.